Borsada en büyük yabancı portföy ABD'lilere ait

05 Mart 2020

Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) sermaye piyasalarında faaliyet gösteren bir sivil toplum kuruluşu olan TÜYİD ile ortaklaşa hazırladığı Borsa Trendleri Raporu Ocak – Aralık 2019 sayısı yayınlandı.

Raporda, borsadaki şirketlerin piyasa değerleri, halka açıklık oranları, işlem hacimleri ve pay senetlerinin elde tutulma süreleri gibi çeşitli güncel bilgiler yer aldı.

Rapora göre 2019 sonu itibarıyla Borsa İstanbul’da en yüksek portföy değerine sahip yabancı yatırımcılar sıralamasında ilk üç ülke ABD, Katar ve İngiltere oldu. Bir önceki yıl dördüncü sırada olan Katar ikinci sıraya yükseldi. ABD'nin payı yüzde 29'dan yüzde 26'ya gerilerken Katar'ın payı yüzde 7'den yüzde 20'ye yükseldi.

Yabancı yatırımcıların borsa işlem hacmindeki payı 2019'da yüzde 29 seviyesinde gerçekleşerek bir önceki yıla göre 1 puan arttı.

Yabancı yatırımcılarda BİST 100, BİST 30, BİST 50 ve BİST Hizmetler endekslerinde elde tutma sürelerinde 2012’den bu yana düşüş trendi sürerken, bunun dışındaki endekslerde bir önceki yıla göre elde tutma süreleri uzadı.

Borçlanma araçları tarafında 1 yıldan kısa vadeli ihraçların toplam içindeki payı 2018 sonundaki yüzde 54'ten yüzde 59'a yükseldi. 1 – 5 yıl vadelilerin payının da gerilediği belirtildi.