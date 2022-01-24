Borsada 'enerji' kaybı

Küresel piyasalar, Rusya ile Ukrayna arasında artan gerilim nedeniyle zayıf görüntü sergilerken Borsa İstanbul'da satış baskısı sanayi hisseleri önderliğinde ikinci yarıda arttı.

Günün ilk yarısını yüzde 0,96 azalışla 1.991 puandan geçen BIST 100'de ikinci yarıda kayıplar yüzde 3'ü aştı.

Özellikle doğalgaz ve elektrik kısıtlama kararları sonrası takip edilen sanayi endeksinde düşüşün daha belirgin olduğu görüldü. Sanayi endeksi seans içinde yüzde 4’ün üzerinde düşerken, ilk yarıyı yüzde 0,02 artıda kapatan bankacılık endeksi yüzde 2 civarında kayıp yaşadı.

Sanayiye yönelik önce doğalgaz, ardın da elektrik kesintisi kararlarının şirketlerin üretim ve ihracat planlamaları üzerinde olumsuz etkileri olması bekleniyor. Halka açık olan sanayi şirketlerinden Kartonsan doğalgaz tedariğinde gidilen kısıtlama, Ege Endüstri ise elektrik kesintisi nedeniyle üretime geçici olarak ara verdiklerini KAP'a duyurdular. Gözler diğer şirketlerden gelecek olası açıklamalarda.

Uluslararası piyasalarda saat 14.13 itibarıyla; BIST 100, yüzde 3,3 kayıpla 1.944 seviyesinde yer aldı. Dolar 13,42 ve Euro 15,22 liradan işlem görüyor.