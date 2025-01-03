Borsada Fenerbahçe yükselişi: 2024'te yatırımcısını sevindiren tek spor şirketi oldu

Borsa İstanbul'da spor endeksi, geçen yıl yüzde 13,8 azalma gösterdi. Ancak, Borsa İstanbul'da işlem gören spor kulüpleri arasında hisseleri yüzde 27,7 oranında artış gösteren Fenerbahçe Futbol AŞ, yatırımcılarına kazandıran tek kulüp oldu.

Analistler, sportif başarının ve kadronun finansal açıdan önemine dikkat çekerek, takımların Avrupa kupalarındaki mücadelelerinin önemli gelir fırsatları sunduğunu belirtti.

Fenerbahçe'de önemli değişiklikler

Fenerbahçe, bu transfer döneminde yalnızca teknik adam değişikliğiyle değil, aynı zamanda dikkat çekici transferlerle de gündeme geldi. Sarı-lacivertliler, teknik direktörlük görevine dünyaca ünlü Portekizli teknik adam Jose Mourinho’yu getirdi. Geçtiğimiz sezonu İsmail Kartal yönetiminde kupasız tamamlayan Fenerbahçe, yeni sezona büyük bir hamleyle başladı. Mourinho, Fenerbahçe'nin teknik direktörlük koltuğunda oturan 78. isim oldu.

Ali Koç başkanlık görevine 3. kez seçildi

Ayrıca, Fenerbahçe Kulübü’nün Seçimli Olağan Genel Kurulu’nda Ali Koç, 26 bin 947 geçerli oydan 16 bin 464’ünü alarak başkanlık görevine 3. kez seçildi.

Fenerbahçe, geçen yıl yüksek bonservis bedelleriyle oyuncu satışı yaparak, Josef de Souza, Guiliano, Eljif Elmas, Vedat Muriç, Kim Min-Jae, Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu'nu başka kulüplere gönderdi ve bu satışlardan toplam 137,1 milyon euro gelir elde etti.

Galatasaray yüzde 2,4 değer kaybetti

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımları'nın hisseleri ise geçen yıl yüzde 2,4 değer kaybetti. Lider Galatasaray, iki sezon üst üste şampiyon olmasına ve taraftarlarını mutlu etmesine rağmen, borsada yatırımcısını memnun edemedi.

Trabzonspor ve Beşiktaş kayıp yaşattı

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği geçen yıl yatırımcılarına yüzde 16,1, Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ ise yüzde 51 kayıp yaşattı.

Beşiktaş, 2023-2024 sezonunda gösterdiği performansla taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı ve teknik direktörlük değişiklikleriyle de istikrar sağlayamadı. Bu faktörler, kulübün borsadaki performansını da olumsuz etkiledi. Beşiktaş, son yılların en kaotik dönemini yaşadı ve toplamda 3 başkan, 3 teknik direktör değiştirdi.

Trabzonspor ise 2024 yılında ligde 37, Avrupa kupalarında ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 6’şar maç olmak üzere toplam 49 karşılaşmaya çıktı. Bordo-mavililer, bu maçlardan 23 galibiyet, 10 beraberlik ve 16 mağlubiyetle ayrıldı. Trabzonspor, teknik direktör değişikliklerine rağmen bu sezon ligde istediği performansı sergileyemedi ve Avrupa kupalarından erken elenerek grup aşamalarına katılamadı.

Fenerbahçe aralık ayında da yatırımcısını sevindirdi

Spor şirketlerinin aralık ayı performansına bakıldığında, yatırımcısına en fazla kazancı yüzde 12,5 ile Fenerbahçe sağladı. Trabzonspor'un hisseleri yüzde 7,5, Beşiktaş'ın hisseleri ise yüzde 3,1 artarken, Galatasaray yatırımcılarına yüzde 12,4 kayıp yaşattı.

En yüksek piyasa değeri Fenerbahçe'de

Halka açık 4 spor şirketi arasında en yüksek piyasa değerine sahip olan Fenerbahçe, yılı 11 milyar 725 milyon lira piyasa değeriyle tamamladı. Fenerbahçe’yi, 10 milyar 853 milyon 999 bin 999 lira piyasa değeriyle Galatasaray, 7 milyar 500 milyon lira piyasa değeriyle Trabzonspor ve 5 milyar 640 milyon lira piyasa değeriyle Beşiktaş takip etti.

Borsada işlem gören 4 spor şirketinin 2024 kapanış fiyatı, getirileri ve piyasa değerleri şu şekilde: