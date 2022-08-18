Borsada gong HKTM için çaldı

Halka arzda talep toplama sürecini geçen hafta tamamlayan Hidropar Hareket Teknolojileri Merkezi, bugün yapılan gong töreniyle Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladı. Halka arzda birim pay fiyatı 11 TL olan HKTM açılışla birlikte yüzde 10 yükselerek 12.10 lira hisse değeri ile tavan oldu. Şirketin toplam halka arz büyüklüğü 132 milyon TL olarak hesaplandı.

Gong töreninde Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, HKTM’nin iki özelliğiyle ön plana çıktığını belirterek “Birincisi yenilikçi teknolojiler üreten Ar-Ge merkezi ikincisi de yeşil bina sertifikasına sahip üretim tesisi. Şimdi buna halka arz ile üçüncü önemli özellik eklendi. 2021’de 52 şirketin halka arzını gerçekleştirdik bu bir rekordu. Dünya Borsalar Federasyonu’nun yakın zamanda açıkladığı verilere göre halka arz artış oranında sıralamada dünya birincisi olduk. HKTM bizim bu yılki 30’uncu halka arzımız oldu. 303 bin yatırımcıya gerçekleştirdiği satışla başarılı bir halka arz gerçekleştirdi” dedi.

HKTM Yönetim Kurulu Başkanı Tunç Atıl da “Hayalleri diri tutan karşılıklı saygı ve sevgiyi besleyen huzur dolu çalışma ortamı. Biz bini çevreye doğaya saygılı binamızla gerçekleştirdik” dedi. HKTM Genel Müdürü İlhan Çelebi ise değerleriyle var olan ve iyi mühendislik yapmaya çalışan şirket olduklarını kaydederek şunları söyledi: “25 yıldır küçük adımlarla emin şekilde ilerledik. Ama yol daha yeni başladı. Yürürken değerlerimizle var oluyoruz. İyi mühendislik şiarıyla hareket ediyoruz. Borsa İstanbul’da halka arz olarak ahi olduğumuza inanıyoruz. Kendi değerlerimizi geliştirirken geleceğe yön vererek değerlendirmek istiyoruz.”