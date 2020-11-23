Borsada 'gong' İş Portföy gümüş serbest fonu için çaldı

İş Portföy, 20. yılında "İş Portföy Gümüş Serbest Fonu"nu bugün Borsa İstanbul'da gerçekleştirilen gong töreni ile yatırımcılara sundu. Borsa İstanbul AŞ ev sahipliğinde gerçekleştirilen, törene Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Hakan Atilla, İş Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Türkakın, İş Portföy Genel Müdürü Tevfik Eraslan ve Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü Yılmaz Ertürk gongu birlikte çaldılar.

Gümüş ve gümüşe dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırım yaparak gümüş fiyatlarında oluşabilecek fırsatlardan yatırımcıların yararlanmasını sağlamayı hedefleyen İş Portföy Gümüş Serbest Fon, nitelikli yatırımcılar tarafından alınabilecek.

İş Portföy Gümüş Serbest Fon satış başlangıcı bugün olarak belirlenirken, nitelikli yatırımcılar tarafından Tefas'a üye banka ve aracı kurumlardan alınabilecek.

"Gümüş yatırımcılar nezdinde oldukça büyük bir yer tutacak"

İş Portföy Genel Müdürü Tevfik Eraslan, yaptığı konuşmada, bugün itibarıyla Gümüş Serbest Fonu'nun halka arz başlangıç tarihini ilan ettiklerini, bugünden itibaren yatırımcıların Gümüş Serbest Fonu'nu alabileceklerini söyledi.

Gümüş Serbest Fonu'nu yatırımcılardan gelen talep doğrultusunda oluşturmaya karar verdiklerini ve bu amaçla ciddi bir çalışmanın sonucunda fonu halka arz edebilir noktaya getirdiklerini anlatan Eraslan, gümüşün tarihsel olarak çok kıymetli bir emtia olduğunu ve altınla birlikte bir çok ülkede para olarak kullanıldığını ifade etti.

Eraslan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Tarihte bilinen ilk altın gümüş arasındaki parite Roma dönemine gidiyor. O dönemde ilgili imparator altınla gümüş arasındaki pariteyi 12 olarak belirlemiş. Dolayısıyla altın ve gümüş arasındaki ilişkinin sürekli olarak devletlerin kontrölünde belirlendiği bir tarihi gözlemliyoruz. 20. yüzyıl boyunca altın ile gümüş arasındaki paritenin ortalaması 47 olmuş. 21. yüzyıla geldiğimizde 20 yıllık dönem içerisinde bu oranın 50 ile 70 arasında seyrettiğini gözlemliyoruz. Günümüzde yoğun olarak gümüşün sanayide kullanılmaya başlandığını gözlemliyoruz.

Yaklaşık olarak çıkarılan gümüşün yüzde 56'sı sanayide kullanılıyor. Özellikle elektronik, fotoğrafçılık, yenilenebilir enerji alanında gümüşün çok yoğun kullanımı var. Önümüzdeki dönemde bu sanayi sektörlerinin daha yoğun bir şekilde gümüş talep edeceği düşüncesiyle global yatırımcıların gümüşe yatırım yapmaya başladıkları gözlemleniyor. Bu da bize gümüş yatırımının iyi bir fırsat verdiğini söyleyebilirim. Bundan sonra da gümüşün yatırımcılar nezdinde oldukça büyük bir yer tutacağına düşünüyorum. Özellikle Amerika'da demokratların galip gelmesiyle birlikte yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlara yatırımın olacağını öngörüyoruz. Bu da gümüşün sanayideki kullanım oranını büyük oranda arttıracaktır."

"Sektör büyüklüğü 358 milyar TL"

Tevfik Eraslan, İş Portföy olarak kuruluşlarının ilk yılında 600 milyon TL ile yolculuğa başladıklarını, bugün 62 milyar TL'lik büyüklükteki finansal varlığı yönettiklerini belirtti.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 2002 yılına kadar uzanan verileri incelendiğinde o yıllarda 5,8 milyar TL ile Gayri Safi Milli Hasılanın (GSMH) yüzde 1,1'ine denk gelen portföy yönetim sektörü büyüklüğünün bugün itibarıyla 358 milyar TL ile GSMH'nin yüzde 7,3'üne tekabül ettiğini söyleyen Eraslan, "2002-2020 yılları arasında sektörün ortalama reel büyümesi ise yüzde 15 seviyesindedir. Bu yılın başından beri sektördeki büyüme oranı yüzde 26,2 oldu. Pandemi ve her türlü ekonomik güçlüğe rağmen gelinen bu nokta bizleri memnun etmektedir. Aynı zamanda yatırım fonlarındaki yatırımcı sayısının 3,1 milyon kişiye ulaşmış olması da geleceğe ekonomik ve sektörel açıdan ümitle bakmamıza neden olmaktadır." diye konuştu.