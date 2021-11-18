Borsada gong İşbir Sentetik için çaldı

İşbir Holding’in bağlı ortaklığı İşbir Sentetik 10-12 Kasım’da 31 milyon adet hissesinin 11.58 liradan halka arzı sonrasında Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladı.

Borsada bugün yapılan gong töreninde İşbir Holding CEO’su Metin Gültepe, 85 bin 82 yatırımcı tarafından ek satış hariç 8.5 kat, ek satış dahil 7 kat bir taleple karşı karşıya kaldıklarını belirterek yaklaşık 218 milyon 963 bin tl nominal değerli bir pay satışını gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Halka arz sonuçlarına göre hisselerin yüzde 36,4'ü yurtiçi bireysellere, yüzde 32,1'i, yurtiçi yüksek başvurulu yatırımcılara, yüzde 29,8'i yurtiçi kurumsallara, yüzde 1,7'si ise şirket çalışanlarına dağıtıldı.

Gültepe, halka arz gelirini 3 ana grupta değerlendirdiklerini söyleyerek şu bilgileri verdi: “Yüzde 15-20'lik bir bölümü başlamış, devam eden ve gelecekteki yatırımlarımıza, yüzde 32,5-37,5'luk bir miktarı bu yatırımlara paralel büyümenin ihtiyaç duyacağı işletme sermayesi ihtiyacına, yüzde 47,5-52,5'luk oranı ise zaten güçlü olan sermaye yapımızın daha güçlendirilmesi ve finansal yüklerin azaltılmasında kullanacağız.”