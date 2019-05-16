Borsa'da gong Smartiks için çaldı

16 Mayıs 2019

Borsa Istanbul’da gong, yüksek teknoloji bileşenleri kullanarak 13 yıldır ürettiği yazılımlarla Türkiye'de ve 12 farklı ülkeye etkin iş çözümleri üreten Smartiks Yazılım A.Ş. için çaldı.

Gong töreni, 9 Mayıs tarihinde ilk taleple hisseleri kapışılan Smartiks’in Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serkan Karahanoglu, Yönetim Kurulu Üyeleri Utkan Şanda ve Tevfik Başkaya ile Muhasebe ve İdari İşler Müdürü Süer Civelek’in katılımıyla Borsa İstanbul’da gerçekleşti.

Kurumlara uzman kadrosu ile yazılım geliştirme ve danışmanlık hizmetleri vermek amacı ile 2006 yılında kurulan Smartiks, "SMART.E" kodu ile Borsa Anapazar'ında A grubunda sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başladı. İşlem görecek payların nominal tutarı 12.450.000 TL olarak açıklanırken, lot başı baz fiyatı ise 2.42 TL olarak belirlendi.

Smartiks Yazılım’ın halka arz için satışa sunulan 12 milyon 450 bin adet hissesine 32 milyon talep gelerek hisseleri kapışılmıştı.

Ar-Ge'ye 28.5 milyon yatırım yaptı

Serkan Karahanoglu, Utkan Şanda ve Nurettin Şendoğanın öncülüğünde 2006 yılında müşterilerine katma değerli yazılım ve danışmanlık hizmetleri sunmaya başlayan Smartiks, uluslararası iş birlikleri ile köklü yazılım geleneklerini modern bir anlayışla günümüz teknoloji ve hızlı üretim ihtiyaçlarına göre şekillendiriyor.

Smartiks, Müşteri ilişkileri yönetim sistemleri, iş zekası, büyük veri, nesnelerin interneti, makine öğenmesi, e-ticaret uygulamaları ve mobil uygulamalar konularında, bugüne kadar birçok ulusal ve uluslararası projeye imza attı.

Türk Hava Yolları, Aygaz, Opet, Akbank, Allianz, BKM, ERGO, Yapı Kredi, Türkiye Finans, Amerikan Hastanesi, Sabancı Üniversitesi, Hedef Filo, Pepsico, Banvit, Pfizer, Bayer, Abdi İbrahim, Eczacıbaşı, Borusan Holding, Unilever, Rönesans Holding, Toyota, Arçelik, Migros, Carefour SA, Vodafone, Turkcell gibi pek çok ulusal ve global markaya hizmet veren şirket, 4’ü TÜBİTAK destekli AR-GE Projesi olmak üzere 23 AR-GE projesi geliştirdi ve bugüne kadar ürün geliştirme AR-GE çalışmalarına çoğunluğu özsermayesinden olmak üzere 28.5 Milyon TL ayırdı.

Dubai ve San Francisco şubeleri ile yurt dışında da faaliyetlerine devam eden Smartiks, 2011-2014 yılları arasında dört kez üst üste en hızlı büyüyen ilk 50 teknoloji firması arasında yer aldı.

100’ün üzerinde nitelikli personel ve mühendisleri ile Microsoft ve Oracle gibi önde gelen global yazılım devleri ile Gold Partner ve onlarca ödül alan Smartiks, 2018 yılının Mayıs ayında KafeinTeknoloji iştirakleri arasına katıldı.