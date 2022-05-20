Borsada 'gong' Yayla Agro için çaldı

11-13 Mayıs tarihleri arasında talep toplayan ve 65 bin yatırımcıya gerçekleştirilen satışla 887,5 milyon liralık halka arz bedeline ulaşan Yayla Agro hisseleri bugün Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladı.

Yıldız Pazar'da 'YYLGD' koduyla 12,5 TL'den işlem görmeye başlayan şirketin hisseleri açılışla birlikte 13,20'lere kadar çıkmasına rağmen bu seviyelerde tutunamadı. BİST 100'de işlemlerin ağırlıklı olarak satıcılı seyrettiği günde Yayla Agro hisseleri yüzde 3'ün üzerinde primle 12,90 seviyelerinden el değiştiriyor.

Ergun: Gıda üretimi önemini bir kez daha ortaya koydu

Düzenlenen halka arz töreninde konuşan Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, dünyada son yıllarda yaşananlar, iklim değişikliği, salgın ve tedarik zincirindeki bozulmalar, sürdürülebilir gıda üretiminin önemini ortaya koyduğunu vurguladı. Ergun konuşmasına şöyle devam etti:

"Yayla Gıda da halka arzdan elde ettiği gelir ile yatırım yapmaya devam ederek, ülkemizde sürdürülebilir gıda üretimine önemli katkılar sağlamaya devam edecektir. Yayla Gıda gibi kalite odaklı, yerli ve milli üretim yapan şirketlerimizi Borsamızda görmekten çok mutluyuz.

Biz de Borsa olarak işlem gören şirketlerimize sürdürebilirlik konusunda eğitimler vererek destek oluyoruz, faaliyetlerinde daha sürdürülebilir olmalarını teşvik ediyoruz."

Halka arz ile yeni yatırımlara hız verecek

Yayla Agro Gıda’nın Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Gümüş, başarılı geçen bir halka arz sürecinin ardından halka açılmanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını ifade ettiği konuşmasında şunları söyledi: “Kategorisinde ilk halka arz olan şirket olmak ve Borsa İstanbul’u renklendirmekten gurur duyuyoruz. Talep toplama sürecinde gerek bireysel gerek kurumsal yatırımcıların şirketimize göstermiş olduğu güven ve teveccühten dolayı teşekkür ediyorum. Gıda sektörünün stratejik önemi günden güne artıyor. Tedarik zincirinin bozulması, gıda arz güvenliği, gıda milliyetçiliği ve ülkelerin kendi kendine yetebilmelerinin önemi gündemde yer almaya başladı. Gıda sektöründe faaliyet gösteren Yayla Agro Gıda, bitkisel protein bazlı pirinç, bakliyat ve bulgur kategorisinde 25 yıllık tecrübesiyle pazar lideri konumunda bulunuyor. Ankara’da küçük bir dükkanda başlayan büyüme yolculuğuna, bugün 532 çalışanı ile 65’ten fazla ülkeye ihracat yapan ve 100’den fazla ülke ile dış ticaret ilişkisi bulunan bir şirket olarak devam ediyor. Yıllar içinde hızla büyüyerek, Türkiye’nin En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu ve İhracatçıları arasında üst sıralarda yer almayı başardık. Türkiye’nin 81 ilinde 60 binden fazla satış noktasında, yurt dışında Legurme markamız ile 65’ten fazla ülkede ürünlerimizle varız.”

Kurulduğu günden bugüne yenilikçiliği, yaratıcılığı, sürdürülebilirliği ve katma değer üretmeyi şirket kültürü haline getirdiklerini söyleyen Hasan Gümüş; “Halka arz olma süreci ile beraber kazanmış olduğumuz ivmeyle önümüzdeki süreçte yatırımlarımıza hız kesmeden devam etmeyi hedefliyoruz. Bu yatırımların en kıymetlisi ise Ar-Ge. Dünyada her şey insan istek ve ihtiyaçları ile şekilleniyor. Tüketim alışkanlıkları ve yaşam şekillerinin değiştiği bir ortamda buna uygun ürünler geliştirmeye yönelik yatırımlar yapmak bizim en büyük misyonumuz. Biz kurumsallaşma, şeffaflaşma ve gelecek nesillere sürdürülebilir bir şirket teslim etme motivasyonuyla halka arz olduk. Ayrıca global bir marka olma motivasyonumuz var. Halka arzdan sağlanan gelirle önümüzdeki günlerde üçüncü fabrikamızın temelini Niğde’de atacağız. Bir yıl içinde devreye almayı planladığımız yeni fabrikamızda ihracat odaklı, katma değeri yüksek, fonksiyonel gıdalar, zenginleştirilmiş ürünler, bitkisel protein bazlı ve değişen tüketim alışkanlıklarına yanıt verecek ürünler üreteceğiz. Şirketimizin bugünlere gelmesinde emeği olan tüm paydaşlarımıza, iş ortaklarımıza ve çalışanlarımıza gönülden teşekkür ediyorum.”