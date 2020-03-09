Borsada gün içi kayıp yüzde 5'e ulaştı

09 Mart 2020

Küresel borsalar koronavirüs salgınının ekonomide tahribat yaratacağından kaygılanan yatırımcıların riskli varlıklardan çıkışı sürdürmesiyle birlikte sert kayıplarına devam ederken, Borsa İstanbul'da da kayıplar yüzde 5'e ulaştı ve BİST 100 endeksi 104 bin seviyelerine kadar indi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 2,79 azalarak 106.539,89 puana geriledi. Günün ilk yarısında yüzde 3,47 azalışla 105.795,83 puana düşen endekste öğleden sonra kayıplar arttı. BIST, saat 15:48 itibariyle yüzde 4,76 kayıpla 104.390 seviyesinde yer aldı.

Analistler, küresel piyasaların yeni haftaya petrol fiyatlarındaki sert düşüşün negatif etkisi ve devam eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin endişelerle başladığını bildirdi.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı ham petrol üreticisi ülkelerin toplantısından üretim kesintisi kararının çıkmaması ve Suudi Arabistan ve Rusya yetkililerden gelen açıklamaların herhangi bir anlaşmaya ilişkin beklentileri azaltması sonrası Brent petrolün varil fiyatı yüzde 31 değer kaybederek 31 dolar seviyelerini gördü.

Arz fazlasının artması riskinin fiyatlanması ve Kovid-19 salgınının ekonomik aktiviteyi yavaşlatacağına kesin gözüyle bakılmasının etkisiyle gerileyen petrol fiyatları, enerji devi hisseler ve bağlı yatırım fonları üzerinden dünya pay piyasalarında da tarihi düşüşlere neden oluyor.

Piyasalardaki oynaklığın aşırı derecede arttığına dikkati çeken analistler, yatırımcıların temkinli hareket etmesi gerektiğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde, 105.000 seviyesinin destek, 110.000 puanın direnç konumuna geldiğini vurguladı.

Piyasalarda 'panik' havası

Petrol fiyatlarında tarihi düşüş!