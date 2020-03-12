Borsada günlük kayıp yüzde 7.3

12 Mart 2020

Dünya Online

Kovid-19 salgınına ilişkin endişeler nedeniyle piyasalarda tarihi hareketler yaşanıyor.

ABD Başkanı Trump'ın cuma gecesinden itibaren Avrupa'dan gelen tüm seyahatleri 30 gün süreyle askıya aldıklarını duyurmasının ardından küresel piyasalarda sert düşüşler etkili oldu.

Dünya borsalarının neredeyse tamamına yakında yaşanan satış dalgası Borsa İstanbul'da da etkisini gösterdi.

ABD borsalarının yüzde 7 kayıpla güne başlaması ve bir kez daha devre kesicilerin çalışması, Borsa İstanbul'da da satışları hızlandırdı. BIST 100 Endeksi günü yüzde 7.26 kayıpla 93.639 puandan tamamladı.

Dolar/TL, 6.30'un üzerini gördü

Güne 6,21'den başlayan dolar/TL, gün sonuna doğru 6.30 ile son 1.5 yılın en yüksek seviyesini gördü. Euro, ABD Doları karşısında yüzde 0,8 değer kaybederek 1,1175 seviyesine kadar geriledi.

ABD'de devre kesiciler çalıştı

New York borsası, Açılışın ardından S&P endeksinin yüzde 7 düşmesiyle işlemler durduruldu.

Açılışta, Dow Jones endeksi 1.300 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 5,81 azalışla 22.184,71 puandan işlem gördü. Nasdaq endeksi, yüzde 6,58 kayıpla 7.398,58 puandan işlem görmeye başladı.

S&P 500 endeksi ise açılışın ardından bu hafta ikinci kez yüzde 7 düşüş gösterdi ve bu nedenle devre kesici uygulamaya girerek piyasada işlemler 15 dakika süreyle durduruldu. Endeks, haftanın ilk işlem gününde de yüzde 7 değer kaybederek borsada devre kesilmesine neden olmuştu.

New York borsası, Dünya Sağlık Örgütü'nün Kovid-19'u "pandemi (salgın)" olarak nitelendirmesinin ardından dün de günü sert düşüşle tamamlamıştı. Kapanışta, Dow Jones endeksi 1.400 puanın üzerinde değer kaybederek 23.553,22 puana gerilemiş ve 12 Şubat'ta kaydettiği 29.551,42 puanlık rekor kapanışının yüzde 20 gerisine düşerek teknik olarak "ayı piyasasına" girmişti.

Altın, 1.600 doların altına indi

Altın da yüzde 8 kayıpla Fed kararı öncesi seviyenin altına geriledi. Nisan vadeli altın kontratları yüzde 3.5 düşerek New York saati ile 09:48'de ons başına 1,585.40 dolara geriledi.

Avrupa'da tarihin en sert günlük düşüşü

Stoxx Europe 600 Endeksi, Avrupa Merkez Bankası'nın (AMB) politika toplantısının ardından yüzde 10 ile tarihinin en sert günlük düşüşünü yaşıyor.

ABD'nin Avrupa'dan yapılan seyahatleri bir ay süreyle askıya alması nedeniyle halihazırda geri çekilen yatırımcılar, AMB'nin koronavirüs karşısındaki politika önlemlerini yeterli bulmayarak satışları hızlandırdı.

ECB'nin hamleleri piyasalardaki tansiyonu düşürmedi

Fed ve İngiltere Merkez Bankası'nın faiz indirim kararının ardından gözlerin çevrildiği Avrupa Merkez Bankası'ndan benzer bir karar gelmedi. Faizleri değiştirmeyen ECB, piyasalara likidite sağlayacak adımlar atmayı tercih etti. Bankaların nakit akışına destek olacak olan LTRO ihaleleri ve 120 milyar euroluk varlık alımı ile ECB, zor durumdaki finansal sisteme nakit akışı sağlayacağı mesajlarını verdi. Bu hamleler bile sert satışların yaşandığı Avrupa borsalarında tansiyonu düşürmeye yetmedi. Saat 16:15 itibarıyla Almanya'da DAX yüzde 7,5, İngiltere'de FTSE yüzde 7; Fransa'da CAC yüzde 8 civarı ekside seyrediyor.

Piyasalarda ‘korku’ tırmanıyor

ABD vadeliler devre kesti

Koronavirüs, dünya borsalarını kasıp kavuruyor. Yönünü aşağıya çeviren hisse senetlerinde, çok geniş fiyat aralıklarındaki dalgalanmalar devam ediyor. ABD borsaları, günü yine yüzde 5'e yakın kayıplarla kapattı. ABD borsalarına paralel bir seyir izleyen Asya'da da benzer kayıplar yaşanıyor. ABD vadelilerde yüzde 5'i aşan düşüşler sonrası sabah saatlerinde devre kesici uygulandı.

Petrol yeniden 33 dolara geriledi

Petrol fiyatları, hafta başındaki yüzde 30'luk kaybın ardından 38 doları aşan düzeltme hareketini sonlandırdı. İki gündür değer kaybeden petrol, bu sabah saatlerinde 33 dolar civarında. Spot altının onsu ise 1625 doların biraz üzerinde.

WHO'nun 'pandemi' açıklaması kayıpları artırdı

Koronavirüse ilişkin gelişmelere dün gece Dünya Sağlık Örgütü'nün yaptığı 'pandemi' açıklaması da eklendi. Birçok ülke salgın ile ilgili yeni tedbirler açıklarken, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, koronavirüsü "pandemi" yani küresel salgın olarak ilan edildiğini bildirdi. Bu açıklamanın ardından global piyasalardaki kayıplar hız kazandı.