Borsada haftanın kazandıranı Fenerbahçe

06 Nisan 2019

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa kazandırırken, altın ve döviz kaybettirdi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 5,33'lük kazançla 98.783 puandan kapattı. Endeks, hafta içinde en düşük 91.864 puanı, en yüksek ise 99.214 puanı gördü.

BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 24,48 ile Fenerbahçe Futbol oldu. Söz konusu hisse senedini yüzde 13,27'lik artışla Tofaş Oto. Fab., yüzde 13,08'lik yükselişle de Anadolu Efes izledi.

Hafta kapanışında en çok değer kaybeden hisse ise yüzde 6,90 ile İhlas Gayrimenkul oldu. Bu hisseyi yüzde 5,11'lik düşüşle Verusa Holding, yüzde 3,33'lük azalışla da Soda Sanayii takip etti.

Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi 6 milyar 93 milyon lirayla Türk Hava Yolları'nda olurken, bu şirketi 5 milyar 947 milyon lirayla Garanti Bankası, 3 milyar 147 milyon lirayla Halk Bankası takip etti.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 43 milyar 668 milyon lirayla Koç Holding, 37 milyar 842 milyon lirayla Garanti Bankası ve 34 milyar 216 milyon lirayla da Akbank şeklinde sıralandı.

Altın ve döviz geriledi

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 1,27'lik azalışla 232,70 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,27'lik kayıpla bin 553 liraya geriledi.

Serbest piyasada dolar ve euro haftayı düşüşle kapattı. Doların satış fiyatı yüzde 0,76'lık düşüşle 5,5980 liraya gerilerken, euronun satış fiyatı yüzde 0,90'lık azalışla 6,2910 lira oldu.

Geçen hafta 7,3880 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 1,30'luk azalışla 7,2920 lira olarak gerçekleşti. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 1,58 değer kaybederek 5,5950 liradan alıcı buldu.

Borsanın ilk çeyrek performansı

Kaynak: AA