Borsada her iki yönlü hareketlilik arttı

Suriye kaynaklı jeopolitik risklerin artışıyla Borsa İstanbul'da her iki yönlü hareketlilik devam ediyor.

Dünkü kayıpların ardından açılışta 309 puan ve yüzde 0,31 değer kazancıyla 99.957 seviyesinden güne başlayan BIST 100 endeksi, tekrar satış baskısı altında kaldı.

Yüzde 1'i aşan oranda değer kaybıyla 98.5554 puana kadar gevşeyen endeks, bu seviyeden gelen tepki alımları ile toparlandı ve kayıplarını telafi ederek dünkü kapanış seviyelerine geldi. Yeniden satışlarla karşılaşan endeks, saat 12.044 itibariyle yüzde 0,7 kayıpla 98.950 puan seviyelerinde yer aldı.

Dün etkisini artıran satışlarla yüzde 2,17 değer kaybeden BIST 100 endeksi, 99.648 puanla 6 Eylül'den bu yana en düşük kapanışını gerçekleştirmişti.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Fırat'ın doğusuna gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin haber akışı gündemin odağındaki yerini koruyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından dün akşam yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu'nun, Fırat'ın doğusuna kara harekatına başladığı ifade edildi.

Analistler, ABD başta olmak üzere batılı ülkelerin Barış Pınarı Harekatı ile ilgili açıklamaları ve yürütülen diplomasinin piyasaların yönü üzerinde etkili olduğunu kaydederek, özellikle ABD Başkanı Donald Trump'ın iç siyasi endişeleri gözeterek yaptığı çelişkili açıklamaların belirsizliği artırdığını söyledi.

Trump'ın çelişkili açıklamaları ile döviz kurlarında oynaklığın arttığını bunun da pay piyasalarında satışların güçlenmesine neden olduğunu aktaran analistler, bu etkinin kısa süreli olmasının, enflasyon ve cari denge görünümündeki iyileşme ile ekonomideki dengelenme sürecine ilişkin fiyatlamaların piyasalarda tekrar gündeme gelmesinin beklendiğini bildirdi.

Analistler, bugünün veri takviminde ABD'de enflasyon ve İngiltere'de sanayi üretimi endeksinin öne çıktığını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde, 98.500 ve 97.200 seviyelerinin destek konumunda olduğuna ifade etti.

Dolar/TL'de temkinli görünüm korunuyor