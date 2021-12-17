Borsada ikinci devre kez devre kesildi

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Borsa İstanbul'da kapanışa saatler kala yaşanan sert satış dalgası sonrasında, 2 kez üst üste endeks bazında devre kesici uygulandı. Böylece endeks haftanın son işlem gününde iki devre kesici sonrası yüzde 6,92 düşüşle 2.120 puana geriledi. BİST 100 gün içerisinde 2.406 puana kadar tırmanmıştı.

Borsa İstanbul'da 15:20 sularında 2.380 puan seviyesinden başlayan düşüş 1 saatte 220 puanı buldu. Endeks yüzde 3'ün üzerinde artıdan yüzde 5 eksiye döndü. Borsa İstanbul'da BİST 100 Endeksinde kayıplar yüzde 5'e ulaşında endeks bazında devre kesici uygulandı.

16:24'te uygulanan devre kesicinin ardından işlemler 16:54'te yeniden başladı. Ancak saniyeler sonra yeniden işlemlere ikinci kez ara verildi.

İlk devre kesicinin ardından işlemler yine durdu

Devre kesicinin ardından işlemler yarım saat sonra yeniden başladı. Ancak satışlar devam edince saniyeler içerisinde bir kez daha işlemler durdu.

BİST 100'de ikinci devre kesicinin ardından işlem gören 100 hisse senedinin 92'si eksiye dönerken sadece 3 hisse artıda 5 hisse ise dünkü kapanış düzeyinde bulunuyor.

Borsa İstanbul'dan KAP'a yapılan yarım saat arayla yapılan devre kesici açıklamaları şöyle;

"Saat 16:24:28 itibarıyla Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi Devreye girmiştir. Borsamız Pay Piyasasındaki tüm sıralarda, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında işlem gören pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası Pay Repo Pazarı’nda işlemler geçici olarak durdurulmuştur."

"Saat 16:54:30 itibarıyla Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi Devreye girmiştir. Borsamız Pay Piyasasındaki tüm sıralarda, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında işlem gören pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası Pay Repo Pazarı’nda işlemler geçici olarak durdurulmuştur."

Merkez Bankası Başkanı değişikliğinde de devre kesici uygulanmıştı



Merkez Bankası'nda sürpriz başkanı değişikliği sonrası piyasalardaki satış baskısından Borsa İstanbul da nasibini aldı. Açılışta iki kez devre kesici uygulanan BİST 100, günü yüzde 9,79 düşüşle 1379,25 puandan tamamladı.