Borsada ilk yarı en çok turizm kazandırdı
Günün ilk yarısında bankacılık endeksi yüzde 0,85 değer kazanırken, holding endeksi yatay seyretti.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,77 düşüşle 90.781 puandan tamamladı. Endeks önceki kapanışa göre 700 puan azalırken, toplam işlem hacmi yaklaşık 2,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.
İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,85 değer kazanırken, holding endeksi yatay seyretti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 11,96 metal ana sanayi oldu.
Küresel piyasalarda azalan risk iştahı ve dünya borsalarındaki değer kayıplarına ilave olarak TL'deki düşüşe paralel BIST 100'de satıcılı seyrin sürmesi bekleniyor.
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Kaynak: AA