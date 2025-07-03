Borsada ilk yarıda otomotiv şirketlerinden Tofaş ve Doğuş Otomotiv kazandırdı

Borsa İstanbul'da işlem gören 8 otomotiv şirketinden 2'si yılın ilk yarısında yatırımcısının yüzünü güldürdü.

ABD'de Donald Trump'ın 20 Ocak'ta ikinci kez başkanlık görevine gelmesiyle uygulamaya başladığı korumacı politikaların ekonomiye olası etkilerine ilişkin endişeler küresel pay piyasalarında risk iştahını törpüledi.

Trump'ın "Önce Amerika" politikası çerçevesinde yürüttüğü tarife politikaları küresel çapta büyüme ve enflasyon üzerinde bir takım riskler oluştururken, ABD'nin ticaret ortaklarıyla yaşayabileceği sorunların dünya geneline yayılabileceği korkuları fiyatlamalar üzerinde etkili olan başka bir unsur olarak öne çıktı.

ABD Başkanı, "Kurtuluş Günü" olarak nitelediği 2 Nisan'da ülkelere yönelik karşılıklılık esaslı tarifeleri açıkladı. Trump'ın imzaladığı kararname kapsamında, ABD'nin birçok ticaret partnerine tarife getirilmesi öngörülüyor. Tarife oranları, yüzde 10 ila yüzde 50 arasında değişiklik gösterdi.

Devam eden süreçte ABD yönetiminin tarifeler konusunda ülkelerle müzakere edilebileceğine yönelik beklentilerin artması piyasalardaki stresin bir miktar giderilmesine yardımcı oldu. Bu dönemde Trump'ın sektörlere yönelik uyguladığı tarifeler de gündemdeydi. Özellikle Trump'ın otomobil ithalatına yönelik yüzde 25 gümrük vergisini devreye alması pay piyasalarında sektörel dalgalanmaların izlenmesine neden oldu.

Analistler, Trump'ın Japonya'yı tarifelerle tehdit ettiğini ve bu tarifelerden Japon otomotiv sektörünün de etkilenebileceğini belirterek, bu durumun da küresel çapta otomotiv şirketlerinin hisse performansını olumsuz etkileyebileceğini ifade etti.

Tofaş ve Doğuş Otomotiv hisseleri yükseldi

Söz konusu haber akışlarının yansımaları yılın 6 ayında yurt içi piyasalarda da izlendi. Yılın ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören 8 otomotiv şirketinin 2'sinin hisse fiyatı yükselirken, 6'sının hisseleri değer kaybetti. İlk yarıda Borsa İstanbul'da işlem gören otomotiv şirketleri arasında Tofaş hisseleri yüzde 2,5, Doğuş Otomotiv hisseleri yüzde 2 değer kazandı.

Tofaş'ın Stellantis Türkiye'yi devralmasının ardından şirketin yönetiminde değişiklik yaşandı. KAP'a yapılan açıklamada, Tofaş'ın Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç'un görevinden ayrıldığı, Koç Holding CEO'su Levent Çakıroğlu'nun ise Tofaş'ın yeni Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçildiği belirtildi.

Doğuş Otomotiv 2025 yılı ilk çeyrek konsolide finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre şirket bu dönemde 576 milyon 797 bin lira net kar elde etti.

En çok Karsan Otomotiv hisseleri geriledi

Yılın 6 ayında Karsan Otomotiv hisseleri yüzde 23,6 gerilerken, TürkTraktör hisseleri yüzde 17,6, Otokar hisseleri yüzde 15,4, Anadolu Isuzu hisseleri yüzde 15,3 Tümosan hisseleri yüzde 10,1 ve Ford Otomotiv hisseleri yüzde 1,3 değer kaybetti.

Şirketlere ilişkin yılın ilk yarısında öne çıkan gelişmelere bakıldığında, Karsan Üst Yöneticisi (CEO) Okan Baş, 2025 yılı için yüzde 30'luk büyümeyi devam ettirme hedefleri olduğunu belirterek, bunun karşılığında elde edecekleri ciroyu 350-400 milyon avroya çıkacaklarını bildirdi. Baş, elektrikli cirosunu da 200-250 milyon avroya taşımayı beklediklerini söyledi.

Bununla birlikte şirket yılın ilk çeyreğine ilişkin konsolide finansal sonuçlarını 12 Mayıs'ta Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Buna göre şirket, yılın ilk çeyreğinde 287 milyon 490 bin lira net zarar açıkladı.

TürkTraktör, yılın ilk çeyreğine ait konsolide olmayan finansal sonuçlarına göre 236,3 milyon lira net kar elde etti. Şirket ayrıca TürkTraktör, Brisa ile tarım sektörüne yönelik iş birliğini yeni bir aşamaya taşıdı.

Otokar, Türkiye'nin tek kalemde aldığı en büyük zırhlı araç ihracatı sözleşmesi kapsamında COBRA II 4x4 araçları ilk teslimata hazırlıyor. Şirket, geçen yıl Romanya Savunma Bakanlığı ihtiyaçları için 1059 adet COBRA II 4x4 zırhlı araç tedarikine yönelik sözleşme imzaladı. Sözleşmenin iddialı teslimat takvimi dolayısıyla Otokar'ın Sakarya'daki tesislerinde yoğun bir çalışma yürütülüyor.

Şirket nisan ayında açıkladığı yılın ilk çeyreğine ilişkin konsolide finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre şirket söz konusu dönemde 463 milyon 335 bin lira net zarar açıkladı.

Anadolu Isuzu, Dubai Karayolları ve Ulaşım Kurumu (RTA) ile 70 adetlik otobüs teslimatını kapsayan 37,8 milyon dolarlık ihracat anlaşması imzaladı. Şirketin 2025 yılı 3 aylık konsolide net karı ise 238 milyon 893 bin lira oldu.

Tümosan, yılın ilk çeyreğinde konsolide finansal sonuçlarında 6,3 milyar lira net kar açıkladı. Ford Otomotiv'in 2025 yılı 3 aylık konsolide finansal sonuçlarına göre 6 milyar 487,1 milyon lira net kar elde etti.

Şirket ayrıca mayıs ayında yeni elektrikli binek ve ticari araçlarını tanıttı. Araç yelpazesini 5 yeni elektrikli araçla genişleten Ford Türkiye, bu lansmanla elektrikli araç pazarında hem hafif ticari hem de binek araçlarıyla iddiasını ortaya koydu.

Piyasa değerinde Ford Otosan ilk sırada yer almaya devam etti

Halka açık 8 otomotiv şirketi arasında en fazla piyasa değerine sahip şirket Ford Otosan, yılın ilk yarısını 313 milyar 187 milyon 175 bin lira piyasa değeriyle tamamladı.

Söz konusu dönemde, Ford Otosan'ı, 98,1 milyar lira piyasa değeriyle Tofaş, 58 milyar 188 milyon 887,8 bin lira piyasa değeriyle TürkTrakör, 49 milyar 170 milyon lira piyasa değeriyle Otokar, 38 milyar 324 milyon lira piyasa değeriyle Doğuş Otomotiv, 13 milyar 645 milyon 800 bin lira piyasa değeriyle Anadolu Isuzu, 12 milyar 247 milyon 500 bin lira piyasa değeriyle Tümosan Motor ve Traktör, 8 milyar 325 milyon lira piyasa değeriyle Karsan Otomotiv takip etti.