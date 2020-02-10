Borsada kayıp yüzde 2'yi geçti

10 Şubat 2020

Yeni haftaya sınırlı kayıpla başlayan yurtiçi piyasalar, Suriye'de rejim güçlerinin gerçekleştirdiği saldırı sonrasında 5 askerin şehit düştüğü 5 askerin de yaralandığı haberiyle sert bir satış baskısı ile karşılaştı.

Borsa İstanbul, yüzde 4'e yakın kayıpla 117.000 puanın da altını gördü. Bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla bir miktar toparlanan BİST 100, günü yüzde 2,21 kayıpla 118.341 puandan tamamladı.

Geçen haftanın son işlem gününde 6 liranın üzerine çıkan dolar/TL kuru ise, hafta sonu swap hamlesi sonrasında sabah ilk işlemlerde 6 liranın altına gerilemişti. İdlib'den gelen şehit haberinin ardından kur 6,02 liraya geldi. Euro/TL de 6.60 oldu. Gösterge tahvil faizi ise artan risk primi ile birlikte yüzde 10,75'e çıktı.

Jeopolitik riskler, son haftalarda küresel piyasalarla birlikte korona virüsüyle ilgili gelişmeler paralelinde hareket eden yurtiçi piyasaların ana gündemi oldu.

Suriye ile ilgili her türlü açıklama ve gelişme yakından izleniyor. Jeopolitik gerilimle birlikte Türkiye CDS risk primi 255 seviyesine geldi. Diğer taraftan, son günlerde önemli bir düşüş yaşayan endekste tepki alımları gelebileceği de belirtiliyor.

Rejimle çatışma olasılığı fiyatlanıyor



Yaşanan sert düşüşü değerlendiren uzmanlar, satışların Suriye'den gelen 5 şehit haberi ile ilgili olduğunu ve Türk ordusunun Suriye rejimi ile çatışma olasılığının fiyatlandığını aktarıyor.

MSB: İdlib'de 5 şehit, 5 yaralı