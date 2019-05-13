Borsada kayıp yüzde 3'e ulaştı

13 Mayıs 2019

Günün ilk yarısını yüzde 1,36 azalışla 87.327 puandan tamamlayan borsada satış baskısı devan ediyor.

Küresel piyasalarda azalan risk iştahı ve değer kazan döviz kurlarının etkisiyle negatif bir seyir izleyen BIST 100 endeksi 85.446 seviyesine kadar geriledi.

BIST, saat 14:34 itibariyle yüzde 2.8 kayıpla 86.080 puanda yer aldı.

Analistler, ABD ile Çin arasında yürütülen ticaret müzakerelerinden bir sonuç alınamamasının küresel piyasalardaki risk iştahını azaltığını, bu durumun dünya borsalarında düşüşlere neden olduğunu bildirdi.

Öğleden sonra veri gündeminin zayıf olduğunu ifade eden analistler, BIST 100 endeksinde ise 85.500 puanın destek, 92.500'ün ise direnç konumuna geldiğini kaydetti.

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