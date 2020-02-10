Borsada kayıp yüzde 3'ü geçti
Gün boyu sakin seyreden piyasalar, İdlib'den gelen 5 şehit haberi ve artan jeopolitik riskler sonrasında sert satışlarla karşılaştı. Yüzde 4'e yaklaşan kayıplar sonrası tepki alımlarıyla karşılaşan BİST 100 Endeksi, tekrar 118 bin puanın üzerine çıktı.
Yeni haftaya sınırlı kayıpla başlayan Borsa İstanbul, Suriye'de rejim güçlerinin gerçekleştirdiği saldırı sonrasında 5 askerin şehit düştüğü haberiyle sert bir düşüş yaşıyor. Kayıp yüzde 4 yaklaşırken BİST 100 endeksinde 117.000 puanın da altını gördü.
116 bin 680 seviyelerine kadar çekildikten sonra tepki alımlarıyla karşılaşan endeks saat 16:30 itibarıyla 118 bin 200 puan seviyelerinde.
Dolar 6 liranın üzerinde
Cuma günü kapanış saatlerine doğru hareketlenerek 6 liranın üzerine gören dolar/TL kuru ise, hafta sonu swap hamlesi sonrasında yeniden 6 liranın altına gerilemişti. Sabah ilk işlemlerde 5,99-6 lira bandında sakin seyir izleyen dolar/TL kuru, İdlib'den gelen şehit haberinin ardından yine yukarı yönlü hareketlendi. Kur aynı dakikalarda 6,0195 liradan el değiştiriyordu. Euro/TL de 6,60'ın üzerinden satılıyor.
Rejimle çatışma olasılığı fiyatlanıyor
Yaşanan sert düşüşü değerlendiren uzmanlar, satışların Suriye'den gelen 5 şehit haberi ile ilgili olduğunu ve Türk ordusunun Suriye rejimi ile çatışma olasılığının fiyatlandığını aktarıyor.
MSB: İdlib'de 5 şehit, 5 yaralı