Borsada kayıp yüzde 5'e dayandı

12 Mart 2020

Dünya Online

Koronavirüs, dünya borsalarını kasıp kavuruyor. Yönünü aşağıya çeviren hisse senetlerinde, çok geniş fiyat aralıklarındaki dalgalanmalar devam ediyor. ABD borsaları, günü yine yüzde 5'e yakın kayıplarla kapattı. ABD borsalarına paralel bir seyir izleyen Asya'da da benzer kayıplar yaşanıyor. ABD vadelilerde yüzde 5'i aşan düşüşler sonrası sabah saatlerinde devre kesici uygulandı.

Borsa İstanbul 96 bin 200'e kadar geriledi

Dünya borsalarının neredeyse tamamına yakında yaşanan sert satış dalgası Borsa İstanbul'da da yaşanıyor. Borsa İstanbul BIST 100 Endeksi'nden işlemler yüzde 5'e yakın değer kaybıyla gerçekleştiriliyor. Sektörel endekslerde, yüzde 10'u aşan değer değer kaybıyla turizm endeksi ve yüzde 6'nın üzerindeki düşüşle bankacılık endeksi satış dalgasında başı çekiyor.

Saat12:30 itibarıyla BIST 100 Endeksi, 96 bin 200 seviyelerinde bulunuyordu.

Yurt içinde de fiyatlar, küresel piyasalardaki gelişmelerle yön buluyor. Güne 6,21'den başlayan dolar/TL, işlemlerin artmasıyla 6,24'ün üzerine çıktı. Dün 7 liranın üzerini gören euro/TL ise 7,02 seviyelerinde...

Petrol yeniden 34 dolara geriledi

Petrol fiyatları, hafta başındaki yüzde 30'luk kaybın ardından 38 doları aşan düzeltme hareketini sonlandırdı. İki gündür değer kaybeden petrol, bu sabah saatlerinde 34 dolar civarında. Spot altının onsu ise 1630 doların biraz üzerinde.

Gözler Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararında

Fed ve İngiltere Merkez Bankası faiz indirimlerinin ardından, bugün Avrupa Merkez Bankası faiz kararı takip edilecek. Piyasalarda genel olarak bir indirim beklentisi bulunmazken, bazı analistler mevduat faizinde 10 baz puan bir indirim olabileceği yönünde görüş belirtiyorlar. ECB Başkanı Christine Lagarde, Para Politikası Kurulu toplantısı ile ilgili basın toplantısı da düzenleyecek.

WHO'nun 'pandemi' açıklaması kayıpları artırdı

Koronavirüse ilişkin gelişmelere dün gece Dünya Sağlık Örgütü'nün yaptığı 'pandemi' açıklaması da eklendi. Birçok ülke salgın ile ilgili yeni tedbirler açıklarken, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, koronavirüsü "pandemi" yani küresel salgın olarak ilan edildiğini bildirdi. Bu açıklamanın ardından global piyasalardaki kayıplar hız kazandı.

ABD virüse karşı ekonomik önlemleri açıkladı

WHO'nun kararından sonra bir önemli açıklama da ABD Başkanı Donald Trump'tan geldi. Trump, Avrupa kıtasından ABD'ye tüm yolcu seyahatlerinin Cuma gününden itibaren askıya alınmasına karar verdi.



Trump, koronavirüsün ekonomik etkileri ile mücadele için de bireylere ve KOBİ'leri 3 ay vergi tatili verileceğini ve koronavirüsten etkilenen şirketlere 50 milyar dolar tutarında düşük faizli kredi sağlanacağını duyurdu.