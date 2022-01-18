Borsada kayıplar arttı, devre kesici çalıştı

Borsa İstanbul'da öğleden sonra satışlar hız kazandı. BIST 100 Endeksi yüzde 5 düşüşle 1.979 puana geriledi. Yüzde 5'lik kayıpların ardından devre kesici çalıştı. Devre kesicinin saat 17.30 sonrası çalışması nedeniyle bugünkü seans da tamamlanmış oldu. Böylece Borsa İstanbul günü yüzde 5.08 kayıpla 1.979 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 105,92 puan azalırken, toplam işlem hacmi 35,4 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 4,49 ve holding endeksi yüzde 4,80 değer kaybetti. Tüm sektör endeksleri gerilerken, en çok kaybettiren yüzde 5,92 ile turizm oldu.

Neden satışlar hız kazandı?

Analistler piyasaya yansıyan olumsuz bir gelişmenin olmadığını belirtiyor. Ukrayna gerginliği nedeniyle Rusya borsasında yaşanan yüzde 8'lik kaybın, yurtiçi piyasaya da yansımış olabileceği ve teknik seviyelerin geçilmesiyle düşünün hızlandığı kaydediliyor.

Borsa İstanbul'ndan yapılan açıklamada, saat 17.32.21 itibarıyla Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin devreye girdiği bildirildi. Borsa Pay Piyasası'ndaki tüm sıralarda, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda işlem gören pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası Pay Repo Pazarı'nda işlemlerin geçici olarak durdurulduğu belirtilen açıklamada, "Pay Piyasasında ve BAP Pay Repo Pazarı'nda işlemler bugün yeniden başlatılmayacaktır, seans tamamlanmıştır. VİOP Pay ve Pay Endeksleri'ne dayalı sözleşmelerde normal seansın kalanında işlem yapılmayacak olup seans akışı normal saatinde VIOP_SEANS_SONU işlem günü bölümü ile devam edecektir " ifadeleri kullanıldı.

Borsa İstanbul'da Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi, anlık olarak endekste yüzde 5 ve yüzde 7'lik değer kayıplarının oluşması ile tetiklenerek yatırımcıların panik işlemleriyle zarar görmesini en aza indirmek için kullanılıyor.

Dolar 13,60'ın üzerinde

Gün içerisinde 13,40 seviyelerine kadar inen dolar/TL, gün sonunda yüzde 1 primle 13,60'ın üzerinde yer aldı. Euro/TL ise 15,48 seviyelerinde yer aldı.