Borsada kayıplar yüzde 2'ye yaklaştı

Haftanın son işlem gününe 789,29 puan ve yüzde 0,68 değer kaybıyla başlayan BIST 100 endeksinde, gün ortasında kayıplar yüzde 2'ye yaklaştı.

Dün 21 ayın en yüksek kapanışını yapan endeks, ABD'nin Irak'taki saldırısıyla birlikte küresel piyasalarda artan jeopolitik risklerinde etkisiyle, dünkü kazanımlarını yarım günde sildi.



Saat: 12:15 itibarıyla BIST 100 Endeksi, yüzde 1,68 kayıpla 113 bin 990 puandan işlem görüyor. Tüm sektör endeksleri güne değer kaybederken; bankacılık endeksinde kayıp yüzde 2,57 seviyelerinde. Dün alımların güçlenmesi ile yüzde 1,32 değer kazanan BIST 100 endeksi, günü 115.932,05 puandan tamamlamıştı.

Analistler, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesi sonrası piyasalarda risk algısının arttığını belirterek, konuyla ilgili gelişmelerin yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olacağını ifade etti.

Analistler, İran tarafından gelen misilleme yapılacağı yönündeki açıklamaların yatırımcıları güvenli liman olarak görülen enstrümanlara yönelttiğini bildirdi. Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 114.000 ve 112.500 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Dolar 7 ay sonra 5,97'nin üzerinde

Güne 5,96 seviyelerinde başlayan dolar/TL kuru ise piyasalarda işlemlerin başlamasıyla birlikte yükselişe geçti ve 5,97'nin üzerine tırmandı. Kur, 5,9763 ile gün içerisindeki en yüksek seviyeyi gördü. Dolar/TL, son 7 ayın en yükse seviyelerinde seyrediyor. 26 Ağustos'taki bir gecelik dalgalanma dışında kur son olarak 30 Mayıs 2019'da 5,97 liranın üzerini görmüştü.