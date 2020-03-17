Borsada kayıplar yüzde 6'yı geçti

17 Mart 2020

Dünya Online

Koronavirüsün küresel piyasalarda oluşturduğu panik havası devam ediyor. Dünyanın her yerinden hisse senetlerinde rekor düşüş haberleri geliyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın "ABD ekonomisi resesyona doğru gidiyor olabilir" ifadeleri sonrası satışlar daha da hızlandı. ABD borsalarında defalarca devre kesicilerin uygulandığı S&P, Dow Jones ve Nasdaq endekslerin kayıplar yüzde 10'ların üzerine çıktı. Sabah saatlerinde artıdaki ABD vadelileri gün ortasında yüzde 1'in üzerinde ekside izliyor.

Borsada kayıp yüzde 6'yı geçti

Yurt içi piyasalar da tamamen koronavirüs gelişmeleri odağında fiyatlanıyor. Dün, günü yüzde 8'in üzerinde değer kaybıyla tamamlayan Borsa İstanbul BIST 100 Endeksi, bugünkü işlemlere yüzde 1,18 artıda 88 bin 923 puandan başladı. Açılışın ardından gelen kademeli satışlarla BIST 100 endeksinde kayıplar yüzde 6'nın üzerine çıktı. Saat 12:31'de endeks yüzde 6,28 kayıpla 82 bin 366 puandan işlem görüyordu.

Dolar/TL 6,45'i geçti

Dolar/TL kuru ise 6,45 seviyelerine kadar yükselirken; saat 12:14 itibarıyla 6,4565'ten el değiştiriyor. Aynı dakikalarda euro/TL 7,1755 seviyelerinde.

Altında ve petrol düşüyor

Sadece hisse senetleri piyasaları değil altın ve petrol başta olmak üzere emtia fiyatlarında da fiyatlar yönünü aşağıya çevirmiş durumda. Spot altının onsu 1475 seviyelerinde seyrederken; dünkü sert düşüş sonrası sabah saatlerinde yeniden 30 doların üzerine çıkan petrol tekrar 29 dolara indi. Saat 12:35 itibarıyla brent petrolün varili 29,68 dolardan; altının onsu 1475 dolardan işlem görüyor.



Spot altının onsu dün 1465 dolarla 27 Kasım 2019'dan bu yana en düşük seviyeleri görmüştü.



Dow Jones'ta 'Kara Pazartesi'den sonra en kötü kapanış

ABD kapanışında, Dow Jones endeksi yaklaşık 3000 puan değer kaybetti ve yüzde 12,94 azalışla 20.186,48 puana geriledi. Endeks, söz konusu düşüşle 1987'de yaşanan "kara pazartesi"nden bu yana kaydedilen en büyük kaybını yaşadı. S&P 500 endeksi yüzde 11,57 kayıpla 2.397,38 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 12,32 azalışla 6.904,59 puana düştü.

Trump'ın 'resesyon' açıklamaları sonrası düşüşler hızlandı

New York borsası, ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleye ilişkin açıklamalarının ardından haftanın ilk işlem gününü sert düşüşle tamamladı.

Endekslerdeki sert düşüşte, ABD Başkanı Trump'ın Kovid-19 ile mücadele görev gücüyle birlikte düzenlediği toplantıda yaptığı açıklamalar etkili oldu.

Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının tamamen kontrol altına alınmasının temmuz ya da ağustosu bulabileceğini söyledi. Ayrıca, Trump, ABD ekonomisinin resesyona doğru gidiyor olabileceğini dile getirdi.