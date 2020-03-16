Borsada kayıplar yüzde 7'yi geçti

16 Mart 2020

Koronavirüs salgının ABD ve Avrupa'da yayılma hızının artması piyasalar üzerindeki baskı unsuru olmaya devam ediyor. Bu baskıyı azaltmak için dev bir hamle yapan Fed, dün gece yarısı faizlerde 100 baz puan indirime giderek yüzde 0-0,25 aralığına çekti. Sert faiz indiriminin yanı sıra 700 milyar dolarlık genişleme programı hazırlayan Fed'in bu hamleleri piyasalardaki tansiyonu düşürmeye yetmedi. ABD vadeli endekslerinin yeni haftaya da sert düşüşlerle başlarken Asya borsalarında da düşüşler yaşanıyor.

Borsa İstanbul, 89 bin puanın altında

Küresel piyasalardaki negatif hava Borsa İstanbul'u da etkiliyor. Yüzde 3,5 ekside başlayan Borsa İstanbul, gün boyu gelen kademeli satışlarla kayıplarını yüzde 7'nin üzerine taşıdı. Endeks, 89 bin puanın altına gerilerken gün içi en düşük seviye 88 bin 902 puan oldu. Borsa İstanbul bugün gördüğü 88 bin puan seviyeleriyle son 10 ayın en düşük seviyelerini gördü.



Yeni haftanın ilk gününde dolar/TL kuru 6,39'a kadar çıktı. Euro/TL'nin ise 7,13 seviyelerinde...

Petrol fiyatları yeni haftada düşüşünü sürdürüyor. Brent petrolün varil fiyatı 32 doların altında. Altının ons fiyatı ise 2020 yılında ilk kez 1500 doların altına geriledi.

Yurt içinde piyasalar küresel koronavirüs gelişmelerine ve Türkiye'deki koronavirüs vakalarına ilişkin haberleri takip edecek.

ABD vadelileri yüzde 5'e yakın düşüşte

Dow Jones Sanayi Endeksi yeni haftaya 1041 puan, yüzde 4,53 düşüşle 21.947 puandan başladı. Mart vadeli S&P 500 Endeksi yüzde 4,77 düşüşle 2567,50 puana gerilerken, Nasdaq vadeli endeksi de yüzde 4,55 büyüme 75.414 puana indi.

Dünya borsalarının yeni haftaya kötü başlamasında koronavirüse ilişkin endişelerin yanı sıra Çin'den gelen beklentilerden çok daha kötü verilerin de etkisi bulunuyor.

ABD Merkez Bankası faizi sıfıra çekti!