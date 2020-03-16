Borsada kayıplar yüzde 8'i geçti

16 Mart 2020

Koronavirüs salgının ABD ve Avrupa'da yayılma hızının artması piyasalar üzerindeki baskı unsuru olmaya devam ediyor. Bu baskıyı azaltmak için dev bir hamle yapan Fed, dün gece yarısı faizlerde 100 baz puan indirime giderek yüzde 0-0,25 aralığına çekti. Sert faiz indiriminin yanı sıra 700 milyar dolarlık genişleme programı hazırlayan Fed'in bu hamleleri piyasalardaki tansiyonu düşürmeye yetmedi. Dünya borsalarında sert satışlar yeni haftanın ilk gününde de sürüyor.

Borsa İstanbul, 88 bin puanın altında

Küresel piyasalardaki negatif hava Borsa İstanbul'u da etkiliyor. Yüzde 3,5 ekside başlayan Borsa İstanbul, gün boyu gelen kademeli satışlarla kayıplarını yüzde 8'nin üzerine taşıdı ve 87 bin 400 puana kadar geriledi. Saat 16:25 itibarıyla yüzde 8,52 değer kaybeden BIST 100'de, 88 bin 447 puandan işlem gerçekleşti.

Dolar/TL kuru 6,40'ı aştı



Hisse senedi piyasalarında devam eden satışlar ve panik havası döviz piyasalarını da etkiledi. . Dolar/TL 6,40'ın üzerini görürken euro/TL'nin ise 7,16 seviyelerine çıktı.

Petrol fiyatları yeni haftada düşüşünü sürdürüyor. Brent petrolün varil fiyatı 30 doların altını görürken. Altının ons fiyatı ise 2020 yılında ilk kez 1500 doların altına geriledi.

ABD Merkez Bankası faizi sıfıra çekti!