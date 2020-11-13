Borsada kazançlar yüzde 1'i geçti

Küresel piyasalarda karışık bir seyir izlenirken Borsa İstanbul'da yüzde 1'i aşan kazanımlar söz konusu. Güne 5,31 puan ve yüzde 0,42'lık değer artışıyla 1.277 puandan başlayan BIST 100 endeksi, günün ilk bölümünde yükselişini sürdürdü. Gün ortasına doğru yüzde 1'in üzerinde değerlenen BİST 100 Endeksi, saat 11:40 itibarıyla 1.284 puandan işlem görüyordu.

BİST 100 dün zirve yaptı

Dün 1.303,81 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gören BIST 100 endeksi, Avrupa borsalarına paralel, günün ikinci yarısında etkisini artıran kar satışları ile düşüşe geçerek, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,58 azalışla 1.271,75 puandan tamamladı.

Analistler, artan COVID-19 vaka sayıları nedeniyle küresel ekonomideki toparlanmaya ilişkin endişelerin, dünya borsalarında satıcılı bir seyir izlenmesine neden olduğunu, yurt içi piyasaların ise açılışta pozitif ayrıştığını belirtiyorlar.

Döviz kurlarındaki düşüş eğiliminin pay piyasalarını desteklediğini ifade eden analistler, bugün yurt içinde sanayi üretimi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) beklenti anketi, yurt dışında ise Euro Bölgesinde büyüme, ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve tüketici güven endeksinin takip edileceğini kaydetti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.300 ve 1.320 seviyelerinin direnç, 1.220 puanın destek konumunda olduğunu söyledi.