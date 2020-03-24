Borsada kazançlar yüzde 4'ü aştı
Dünya borsalarındaki iyimser havaya Borsa İstanbul da eşlik ediyor. BİST 100 Endeksi'nde kazançlar yüzde 4'ü aşarken; dolar/TL 6,50'nin altına geldi.
Dünya Online
Tarihin en önemli destek paketlerinden birini açıklayan Fed, dün Wall Street'e alım gelmesini sağlayamadı. Demokratların mevcut destek paketine engel olmasının etkisiyle ABD borsalarının yükselişini sağlayamayan Fed'in sınırsız tahvil alım programı, bugün ise dünya borsalarında pozitif bir hava yarattı ABD endekslerine dayalı vadeli kontratlarda da yüzde 4'lerin üzerinde kazançlar yaşanıyor..
Borsa İstanbul güne yüzde 4 artıda başladı
Fed'in dün açıkladığı piyasalara sınırsız destek pakedinin etkisiyle yükselen küresel piyasalara bugün Borsa İstanbul da eşlik ediyor. Güne 87 bin 570 puanla başlayan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, gün ortasında kazançlarını yüzde 4'ün üzerine taşıdı. Saat 13:22 itibarıyla Endeks, yüzde 4,50 artışla 88 bin 30 puanda işlem görüyor.
Dolar/TL kuru 6,51'le güne başladı
Sabah saatlerinde 6,54 seviyelerine kadar çıkan dolar/TL kuru, pay piyasalarındaki iyimserliğin etkisiyle 6,50'nin altına geriledi. Saat 13:00 itibarıyla dolar/TL kuru, 6,4930 seviyelerinde
Asya borsaları da sert yükseldi
Dün, ABD Merkez Bankası'nın (Fed), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomiye etkilerine karşı piyasaların desteklenmesi için sınırsız varlık alımı kararı almasının ardından, Asya borsaları hızlı yükseldi. Gelişmelerin ardından Çin'de Şanghay bileşik endeksi, kapanışa yakın yüzde 2,34 artarak 2.722,44 puan oldu.
Japonya'da Nikkei 225 endeksi, günü yüzde 7 artışla 18.077 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,6 değer kaybıyla 110,6 seviyelerinde dengelendi.
Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 8,6 primle 1.609 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 3 artışla 26.768,11 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 4,5 yükselişle 22.665,52 puanda seyrediyor.
Dün de sabah saatlerinde ABD vadelileri gün boyu artıda seyretmiş ancak Fed'in varlık limitsiz alımı hamlesine rağmen Wall Street'te borsalar ekside açılmıştı.
Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:
14.00 Türkiye, PPK toplantı özeti
14.30 Türkiye, mart ayı finansal hizmetler güven endeksi
16.45 ABD, mart ayı imalat ve hizmet sektörü PMI
17.00 ABD, şubat ayı yeni konut satışları
17.00 ABD, mart ayı Richmond Fed sanayi endeksi