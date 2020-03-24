Borsada kazançlar yüzde 4'ü aştı

24 Mart 2020

Dünya Online

Tarihin en önemli destek paketlerinden birini açıklayan Fed, dün Wall Street'e alım gelmesini sağlayamadı. Demokratların mevcut destek paketine engel olmasının etkisiyle ABD borsalarının yükselişini sağlayamayan Fed'in sınırsız tahvil alım programı, bugün ise dünya borsalarında pozitif bir hava yarattı ABD endekslerine dayalı vadeli kontratlarda da yüzde 4'lerin üzerinde kazançlar yaşanıyor..

Borsa İstanbul güne yüzde 4 artıda başladı

Fed'in dün açıkladığı piyasalara sınırsız destek pakedinin etkisiyle yükselen küresel piyasalara bugün Borsa İstanbul da eşlik ediyor. Güne 87 bin 570 puanla başlayan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, gün ortasında kazançlarını yüzde 4'ün üzerine taşıdı. Saat 13:22 itibarıyla Endeks, yüzde 4,50 artışla 88 bin 30 puanda işlem görüyor.

Dolar/TL kuru 6,51'le güne başladı

Sabah saatlerinde 6,54 seviyelerine kadar çıkan dolar/TL kuru, pay piyasalarındaki iyimserliğin etkisiyle 6,50'nin altına geriledi. Saat 13:00 itibarıyla dolar/TL kuru, 6,4930 seviyelerinde

Asya borsaları da sert yükseldi

Dün, ABD Merkez Bankası'nın (Fed), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomiye etkilerine karşı piyasaların desteklenmesi için sınırsız varlık alımı kararı almasının ardından, Asya borsaları hızlı yükseldi. Gelişmelerin ardından Çin'de Şanghay bileşik endeksi, kapanışa yakın yüzde 2,34 artarak 2.722,44 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi, günü yüzde 7 artışla 18.077 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,6 değer kaybıyla 110,6 seviyelerinde dengelendi.

Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 8,6 primle 1.609 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 3 artışla 26.768,11 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 4,5 yükselişle 22.665,52 puanda seyrediyor.

Dün de sabah saatlerinde ABD vadelileri gün boyu artıda seyretmiş ancak Fed'in varlık limitsiz alımı hamlesine rağmen Wall Street'te borsalar ekside açılmıştı.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

14.00 Türkiye, PPK toplantı özeti

14.30 Türkiye, mart ayı finansal hizmetler güven endeksi

16.45 ABD, mart ayı imalat ve hizmet sektörü PMI

17.00 ABD, şubat ayı yeni konut satışları

17.00 ABD, mart ayı Richmond Fed sanayi endeksi