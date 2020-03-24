Borsada kazançlar yüzde 6'yı geçti

24 Mart 2020

Dünya Online

Tarihin en önemli destek paketlerinden birini açıklayan Fed, dün Wall Street'e alım gelmesini sağlayamamıştı. Bugün ise Wall Street'te borsalar güne sert yükselişle başladı. ABD borsalarındaki sert yükselişle birlikte Borsa İstanbul başta olmak üzere dünya borsalarındaki artışlar da hız kazandı.

Borsa İstanbul'da kazançlar yüzde 6'yı geçti

Fed'in dün açıkladığı piyasalara sınırsız destek pakedinin etkisiyle yükselen küresel piyasalara bugün Borsa İstanbul da eşlik ediyor. Güne 87 bin 570 puanla başlayan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ikinci bölümünde kazançlarını yüzde 5'in üzerine taşıdı. Saat 16.40 itibarıyla Endeks, yüzde 6,01artışla 89 bin 300 puanda işlem görüyor.

Dolar/TL 6,46'ya kadar çekildi

Sabah saatlerinde 6,54 seviyelerine kadar çıkan dolar/TL kuru, pay piyasalarındaki iyimserliğin etkisiyle 6,50'nin altına geriledi. Saat 16:40 itibarıyla dolar/TL kuru, 6,4620 seviyelerinde.

ABD borsaları sert yükselişle açıldı

ABD borsaları açılışta yüzde 6'yı bulan yükselişler kaydetti. Saat 16:35 itibarıyla S&P 500 Endeksi yüzde 5,80; Dow Jones yüzde 6,60; Nasdaq ise yüzde 5,73 primli seyrediyor.