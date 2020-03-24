Borsada kazançlar yüzde 6'yı geçti
Dünya borsalarındaki iyimser havaya Borsa İstanbul da eşlik ediyor. ABD borsalarının da sert yükselişle açılmasıyla birlikte hız kazanan BİST 100'deki yükseliş yüzde 6'yı geçti. Dün 6,60'ın üzerini test eden dolar/TL 6,46'ya kadar geriledi.
Dünya Online
Tarihin en önemli destek paketlerinden birini açıklayan Fed, dün Wall Street'e alım gelmesini sağlayamamıştı. Bugün ise Wall Street'te borsalar güne sert yükselişle başladı. ABD borsalarındaki sert yükselişle birlikte Borsa İstanbul başta olmak üzere dünya borsalarındaki artışlar da hız kazandı.
Borsa İstanbul'da kazançlar yüzde 6'yı geçti
Fed'in dün açıkladığı piyasalara sınırsız destek pakedinin etkisiyle yükselen küresel piyasalara bugün Borsa İstanbul da eşlik ediyor. Güne 87 bin 570 puanla başlayan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ikinci bölümünde kazançlarını yüzde 5'in üzerine taşıdı. Saat 16.40 itibarıyla Endeks, yüzde 6,01artışla 89 bin 300 puanda işlem görüyor.
Dolar/TL 6,46'ya kadar çekildi
Sabah saatlerinde 6,54 seviyelerine kadar çıkan dolar/TL kuru, pay piyasalarındaki iyimserliğin etkisiyle 6,50'nin altına geriledi. Saat 16:40 itibarıyla dolar/TL kuru, 6,4620 seviyelerinde.
ABD borsaları sert yükselişle açıldı
ABD borsaları açılışta yüzde 6'yı bulan yükselişler kaydetti. Saat 16:35 itibarıyla S&P 500 Endeksi yüzde 5,80; Dow Jones yüzde 6,60; Nasdaq ise yüzde 5,73 primli seyrediyor.