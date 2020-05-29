Borsada küçükler büyük kazandırdı

29 Mayıs 2020

Şebnem TURHAN

COVID-19 pandemisi, küresel piyasalarda risk iştahının da bozulmasına neden oldu. Türkiye’de de ilk koronavirüs vakasının görüldüğü 11 Mart’tan sonra Borsa İstanbul sert kayıplar yaşadı. Risk iştahının azalmasının yabancı yatırımcıyı da gelişen ülke piyasalarından çıkışa yöneltmesi borsada kaybı hızlandırdı. Ancak borsa 11 Mart’tan sonra kaybını geri alıp kazandırmayı da başardı. Borsa İstanbul BİST 100 endeksi 11 Mart’tan 28 Mayıs’a yüzde 4.5 yükseliş kaydetti. Ama tüm hisselerdeki hareketi içeren BİST Tüm endeksi ise yüzde 7.5’in üstünde kazanç sağlamayı başardı. En büyük şirketlerin yer aldığı BİST 30 endeksinde ise ancak kayıplar telafi edilebildi ve yükseliş yüzde 0.5 ile sınırlı kaldı. BİST 50’de de yükseliş yüzde 3 seviyelerinde.

Yeni yatırımcılar büyük hisseleri değil kazandıran hisseleri tercih etti

Analistlerin yaptığı analize göre koronavirüs öncesinde yerli yatırımcıların sadece yüzde 18’i borsada BİST 100 endeksi dışında ki hisseleri tercih ediyordu. Koronavirüs sonrası bu algı değişti ve yeni gelen Türk yatırımcıların yüzde 42’si BİST 100 dışında kalan hisselere yatırım yaptı. Analistlere göre yeni gelenler büyük hisseleri değil kazandıran hisseleri seçti.

BİST 30 endeksindeki hisselere yatırım yapan yerli yatırımcı sayısı 2019 Kasım ayında 715 bin iken 6 ay sonra Nisan 2020'de yüzde 22 artışla 870 bine ulaştı. Aynı sürede borsadaki toplam yatırımcı sayısı da 1.17 milyondan 1.42 milyona çıktı, yani yüzde 21 arttı. Son durumda; bunların 1.11 milyonu BIST 100 hisselerinde yatırımda iken, 310 bini BIST 100 dışındaki 310 hissede yatırım yapıyor. Son 6 ayda borsaya yeni gelen 250 bin yatırımcının 145 bini BIST 100'de olurken 105 bini BIST 100 dışındaki hisselere geçti.

Yabancı payı yüzde 53’e geriledi



Alternatif hisseler ve sektörlerin öne çıktığı koronavirüs sürecinde yatırımcılar da gıda, ilaç ve sağlık alanlarındaki şirket hisselerine yöneldi. Yabancının satışı ise devam ediyor. En son yabancının borsadaki payı yüzde 53 seviyelerine geriledi. Buna rağmen borsadaki yükselişi küçük şirket hisselerini satın alan Türk yatırımcılar sağladı.

BİST 100 endeksinde ağırlıklar değişti



BİST 100 endeksinde hisselerin ağırlıklarında değişim yaşandı. Yılbaşından bu yana ağırlığı en fazla artan şirket yüzde 230 ile Güneş Sigorta oldu. Şirketin ağırlığı yüzde 0.08’den yüzde 0.25’e çıkmış durumda.



Alnus Yatırım Araştırma Müdürü Yunus Kaya’nın hesaplamasına göre 2020’ye başlarken BİST 100 endeksinde en yüksek ağırlığa sahip ilk 4 şirket; yüzde 8,4 ile Garanti, yüzde 8,2 ile Akbank, yüzde 6,3 ile BİM ve yüzde 5,8 ile Tüpraş idi. BIST100'deki 9 bankanın ağırlığı yüzde 25 seviyesindeydi. Pandemi sürecinde Borsa İstanbul’da perakende marketlerin değeri artarken petrol ve bankacılık hisselerinde gerilemeler görüldü. Bu değişimlerle beraber mayıs sonu itibariyle 9 bankanın BİST 100'deki ağırlığı yüzde 20.6’ya geriledi. Garanti’nin ağırlığı yüzde 6.2, Akbank’ın da yüzde 6,1 oldu. Tüpraş’ın payı ise yüzde 4 ile son yılların en düşüğüne geriledi. 2020 başından beri yüzde 37 değer kazanarak piyasa değeri 38.3 milyar TL'ye yükselten BİM’in BİST 100'deki ağırlığı yüzde 50 artışla yüzde 9,45'e ulaştı. BİST 100'deki en yüksek piyasa değerine 38.6 milyar lira ile sahip olan Koç Holding’in BİST 100'deki ağırlığı yüzde 3,5 ve bu Koç Holding’i 8’inci sıraya itiyor.