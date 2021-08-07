Borsada 'patinaj' trendi ne zaman sona erecek?

Ufuk KORCAN

Borsa İstanbul son aylarda altta 1.350, üstte 1.450 puan arasına sıkışıp kaldı. Bu bant aralığında yaklaşık 3 aydır ‘patinaj’ yapan ve bir türlü yukarı hareketini devam ettiremeyen Borsa İstanbul, son günlerde bankacılık hisseleri önderliğinde yönünü yukarı çevirmişti. 27 Temmuz’da 1.342 puanı gören BIST 100 Endeksi, cuma günü 1.440 puan seviyelerini test etti. Borsa İstanbul, 7 işlem gününde yüzde 6.5'e yakın değer kazanırken gücü 1.450 puandaki direnç seviyesini geçmeye yetmedi. Uzmanlar, endeksin yükseliş trendine girmesi için işlem hacminin artması gerektiği konusunda hem fikir. İşlem hacminin artması için de son haftalarda alım yapan yabancı yatırımcıların ilgisinin daha da artması gerekiyor. Özellikle kurdaki dalgalanmanın devam etmesi ve yeni hikaye ihtiyacı yabancı yatırımcıların işlemlerinin sınırlı kalmasına neden oluyor.

Gözler Merkez’in faiz kararında

Önümüzdeki günlerde piyasaların en önemli gündem maddelerinin başından hem Türkiye hem de küresel anlamda enfl asyonun seyri, COVID-19 virüsünün delta varyantının yeni kapanmalara neden olup olmayacağı ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) hem faiz artırımları hem de tahvil geri alım programıyla ilgili tavrı geliyor. Bu kapsamda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB), 12 Ağustos’ta yapacağı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında alacağı kararlar yakından takip edilecek. Piyasaların genel beklentisi TCMB’nin önümüzdeki hafta yapacağı toplantıda yüzde 19 seviyesinde bulunan politika faizinde bir değişikliğe gitmeyeceği yönünde. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hafta içi faiz ve enfl asyonla ilgili yaptığı açıklamalar, ‘Acaba PPK’da sürpriz olur mu?’ sorularına da neden olmuş durumda.

Banka hisseleri hareketli

Evet, piyasaların gündemi bu şekilde. Borsa İstanbul’da endeks her ne kadar dar bir bantta hareket etse de hisse bazlı hareketler devam ediyor. Özellikle pandemi döneminde sanayi sektörüne kıyasla daha düşük performans gösteren bankacılık hisselerinin son günlerde hareketlendiği görülüyor. Ancak bu hareket tüm bankacılık hisselerine yansımış değil. Dalgalanmaların arttığı dönemlerde yüksek karşılık ayıran bazı özel bankaların iyi bilanço açıklaması bu hisselere talebi artırdı.

İşte aracı kurumların en çok önerdiği hisselerde

Türkiye'nin önde gelen aracı kurumlarının araştırma departmanlarının hazırladığı model portföylere bakıldığında orta ve uzun vadede önemli getiri potansiyeli taşıyan hisselerin olduğu görülüyor. Model portföylerine baktığımız 7 aracı kurumun 6’sı BİM’e model portföylerinde yer vermiş durumda. Kurumların BİM için belirledikleri hedef fiyatlar 82 TL ile 91 TL arasında değişiyor. Bu tahminlerin ortalamasına bakıldığında BİM hisseleri yaklaşık yüzde 38’lik bir yükseliş potansiyeline sahip. Kurumların en çok önerdiği bir diğer hisse ise Ereğli Demir Çelik (Erdemir).

Emtia ağırlıklı hisseler

Şişecam, Yapı Kredi Bankası, Garanti Bankası, Tüpraş, Kardemir D, Turkcell, Koç Holding, Ford Otosan da yine aracı kurumların model portföylerinde yer bulan diğer hisseler. Temkinli hisse tercihlerini koruduğunu belirten Ak Yatırım, ağustos ayında da demir/çelik ve emtia ağırlıklı hisselerin daha kuvvetli görüneceği tahmininde bulundu. Ak Yatırım, iskontolu işlem gören bankalarda aşağı riski sınırlı görürken, primli hisselerde ise habere dayalı kâr satışlarının sürebileceğini düşünüyor.

Borsada 1.422 puan kritik

Borsa İstanbul'da 27 Temmuz’dan bu yana yaşanan yükseliş hareketi 1.422 puandaki direnç seviyesinin üzerine çıktı. Bu seviyenin üzerinde kalınması endekste güçlenme açısından önemli. Bu seviye üzerinde kalınması halinde yükseliş hız kazanabilir. Alçalan trendin üzerinde tutunan endekste teknik görünüm güçleniyor. BİST 100 endeksinde yükselişlerde 1.430 ve 1.445 seviyeleri direnç noktaları olarak öne çıkıyor. Aşağıda ise 1.404 ve 1.375 seviyeleri destek olarak takip ediliyor.

Dolarda hareketli günler

Hafta başında pozitif ayrışarak 8.30 TL’ye kadar geri çekilen dolar/TL kuru hem teknik olarak gelen tepki alımları hem beklentinin üzerinde açıklanan yurt içi enfl asyon verisi hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın faiz ve enfl asyon üzerine açıklamaları sonrasında perşembe günü 8.57 TL’yi test etti. Kurda yukarı yönlü hareketin devam etmesi ve 8.54 TL direnç seviyesi üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 8.57 ve 8.60 TL seviyeleri hedef konumunda. Kurda olası kâr satışları olması halinde ise 8.50, 8.48, 8.45 TL destek seviyeleri.