Borsada rayici olmayan yabancı paraların 2022 değerleme kurları belirlendi
Borsada rayici olmayan yabancı paraların, 2022 yılı için yapılacak değerlemelerine esas oluşturacak kurlar tespit edildi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, borsada rayici olmayan yabancı paraların ve bu paralarla olan senetli, senetsiz alacak ile borçların değerlemesinde 2022 yılı sonu itibarıyla uygulanacak kurlar belirlendi.
Değerleme günü itibarıyla Hazine ve Maliye Bakanlığınca kurların ilan edilmediği durumlarda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca (TCMB) ilan edilen kurlar esas alınacak. Bu şekilde yapılacak değerlemelerde efektif cinsinden yabancı paralar için efektif alış kuru, döviz cinsinden yabancı paralar içinse döviz alış kuru uygulanacak.
Vergi uygulamaları açısından bankaların, 31 Aralık 2022 itibarıyla yapacakları değerleme sırasında tebliğle belirlenen kurlar yerine, TCMB tarafından belirlenen esaslara uygun tespit ettikleri ve fiilen uyguladıkları alış kurlarını esas almaları gerekecek.
Söz konusu kurlar şöyle:
DÖVİZLER
KUR (TL)
1 ABD Doları
18,6983
1 Arjantin Pesosn
0,10586
1 Arnavutluk Leki
0,17483
1 Avustralya Doları
12,6670
1 Azerbaycan Yeni Manatı
10,9373
1 B.A.E. Dirhemi
5,0627
1 Bahama Dolan
18,71515
1 Bahreyn Dinarı
49,6416
1 Bangladeş Takası
0,18144
1 Barbados Doları
9,26906
1 Belarus Rublesi
7,41458
1 Bolivya Boliviyanosu
2,70842
1 Bosna Hersek Markı
10,1954
1 Botsvana Pulası
1,4673
1 Brezilya Reali
3,5402
1 Bulgar Levası
10,1354
1 Burundi Frangı
0,00903
1 Cezayir Dinarı
0,13641
1 Çek Korunası
0,82759
1 Çin Yuanı
2,6806
1 Danimarka Kronu
2,6766
1 Dominik Pesosu
0,33268
1 Endonezya Rupisi
0,00120
1 Etiyopya Birri
0,34920
1 Fas Dirhemi
1,7909
1 Filipin Pesosu
0,33646
1 Gana Yeni Sedisi
1,83482
1 Guatemala Quetzali
2,38486
1 Guyana Dolan
0,08945
1 Güney Afrika Randı
1,1051
1 Güney Kore Wonu
0,01478
1 Güney Sudan Lirası
0,02793
1 Gürcistan Larisi
6,9444
1 Haiti Gourdesi
0,12645
1 Hırvatistan Kunası
2,6466
1 Hindistan Rupisi
0,22665
1 Honduras Lempirası
0,75844
1 Hong Kong Doları
2,4015
1 Irak Dinan
0,01282
1 İngiliz Sterlini
22,4892
100 İran Riyali
0,04427
1 İsveç Kronu
1,7837
1 İsviçre Frangı
20,2019
1 İzlanda Kronu
0,13207
100 Japon Yeni
14,1301
I Kanada Doları
13,7896
1 Katar Riyali
5,0845
1 Kazakistan Tengesi
0,04044
1 Kolombiya Pesosu
0,00386
1 Kosta Rika Kolonu
0,03163
1 Kuveyt Dinarı
60,7537
1 Laos Kipi
0,00108
1 Lesotho Lotisi
1,10528
1 Liberya Dolan
0,12113
1 Libya Dinarı
3,8758
1 Lübnan Lirası
0,01238
1 Macar Forinti
0,04991
1 Makedonya Dinarı
0,32438
1 Malezya Ringgiti
4,2486
1 Meksika Pesosu
0,95681
1 Mısır Lirası
0,75601
1 Moldova Leyi
0,97678
1 Namibya Dolan
1.1056
1 Nepal Rupisi
0,14140
1 Nijerya Nairası
0,04181
1 Nikaragua Kordobası
0,51260
1 Norveç Kronu
1,8900
1 Özbekistan Somu
0,00166
1 Pakistan Rupisi
0,08202
1 Panama Balboası
18,71515
1 Paraguay Guaranisi
0,00254
1 Peru Yeni Solu
4,9413
1 Polonya Zlotisi
4,2641
1 Rumen Leyi
4,0062
1 Rus Rublesi
0,25948
1 Sırp Dinarı
0,17039
1 Singapur Doları
13,9639
1 Somali Şilini
0,03292
1 Sri Lanka Rupisi
0,05093
1 Sudan Poundu
0,03302
1 Suriye Lirası
0,00745
1 Suudi Arabistan Riyali
4,9717
1 Svaziland Lilangenisi
1,1053
1 Şili Pesosu
0,02182
1 Tayland Bahtı
0,54176
1 Tunus Dinarı
6,0071
1 Türkmenistan Manalı
5,3548
1 Ukrayna Hryvnası
0,50924
1 Umman Riyali
48,6120
1 Uruguay Pesosu
0,46829
1 Ürdün Dinarı
26,3575
1 Venezuela Bolivarı Fuertesi
0,00008
1 Vietnam Dongu
0,00079
1 Yemen Riyali
0,07481
1 Yeni İsrail Şekeli
5,3207
1 Yeni Tayvan Doları
0,61099
1 Yeni Zelanda Doları
11,8776
1 Zambiya Kvaçası
1,03342
1 Euro
19,9349
EFEKTİFLER
KUR (TL)
1 ABD Doları
18,6852
1 Avustralya Doları
12,6088
1 Danimarka Kronu
2,6747
1 Euro
19,9209
1 İngiliz Sterlini
22,4735
1 İsveç Kronu
1,7825
1 İsviçre Frangı
20,1716
100 Japon Yeni
14,0778
1 Kanada Dolan
13,7386
1 Kuveyt Dinan
59,8424
1 Norveç Kronu
1,8886
1 Suudi Arabistan Riyali
4,9344