Borsada rayici olmayan yabancı paraların 2022 değerleme kurları belirlendi

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, borsada rayici olmayan yabancı paraların ve bu paralarla olan senetli, senetsiz alacak ile borçların değerlemesinde 2022 yılı sonu itibarıyla uygulanacak kurlar belirlendi.

Değerleme günü itibarıyla Hazine ve Maliye Bakanlığınca kurların ilan edilmediği durumlarda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca (TCMB) ilan edilen kurlar esas alınacak. Bu şekilde yapılacak değerlemelerde efektif cinsinden yabancı paralar için efektif alış kuru, döviz cinsinden yabancı paralar içinse döviz alış kuru uygulanacak.

Vergi uygulamaları açısından bankaların, 31 Aralık 2022 itibarıyla yapacakları değerleme sırasında tebliğle belirlenen kurlar yerine, TCMB tarafından belirlenen esaslara uygun tespit ettikleri ve fiilen uyguladıkları alış kurlarını esas almaları gerekecek.

Söz konusu kurlar şöyle:​​​​​​​

DÖVİZLER

KUR (TL)



1 ABD Doları

18,6983

1 Arjantin Pesosn

0,10586

1 Arnavutluk Leki

0,17483

1 Avustralya Doları

12,6670

1 Azerbaycan Yeni Manatı

10,9373

1 B.A.E. Dirhemi

5,0627

1 Bahama Dolan

18,71515

1 Bahreyn Dinarı

49,6416

1 Bangladeş Takası

0,18144

1 Barbados Doları

9,26906

1 Belarus Rublesi

7,41458

1 Bolivya Boliviyanosu

2,70842

1 Bosna Hersek Markı

10,1954

1 Botsvana Pulası

1,4673

1 Brezilya Reali

3,5402

1 Bulgar Levası

10,1354

1 Burundi Frangı

0,00903

1 Cezayir Dinarı

0,13641

1 Çek Korunası

0,82759

1 Çin Yuanı

2,6806

1 Danimarka Kronu

2,6766

1 Dominik Pesosu

0,33268

1 Endonezya Rupisi

0,00120

1 Etiyopya Birri

0,34920

1 Fas Dirhemi

1,7909

1 Filipin Pesosu

0,33646

1 Gana Yeni Sedisi

1,83482

1 Guatemala Quetzali

2,38486

1 Guyana Dolan

0,08945

1 Güney Afrika Randı

1,1051

1 Güney Kore Wonu

0,01478

1 Güney Sudan Lirası

0,02793

1 Gürcistan Larisi

6,9444

1 Haiti Gourdesi

0,12645

1 Hırvatistan Kunası

2,6466

1 Hindistan Rupisi

0,22665

1 Honduras Lempirası

0,75844

1 Hong Kong Doları

2,4015

1 Irak Dinan

0,01282

1 İngiliz Sterlini

22,4892

100 İran Riyali

0,04427

1 İsveç Kronu

1,7837

1 İsviçre Frangı

20,2019

1 İzlanda Kronu

0,13207

100 Japon Yeni

14,1301

I Kanada Doları

13,7896

1 Katar Riyali

5,0845

1 Kazakistan Tengesi

0,04044

1 Kolombiya Pesosu

0,00386

1 Kosta Rika Kolonu

0,03163

1 Kuveyt Dinarı

60,7537

1 Laos Kipi

0,00108

1 Lesotho Lotisi

1,10528

1 Liberya Dolan

0,12113

1 Libya Dinarı

3,8758

1 Lübnan Lirası

0,01238

1 Macar Forinti

0,04991

1 Makedonya Dinarı

0,32438

1 Malezya Ringgiti

4,2486

1 Meksika Pesosu

0,95681

1 Mısır Lirası

0,75601

1 Moldova Leyi

0,97678

1 Namibya Dolan

1.1056

1 Nepal Rupisi

0,14140

1 Nijerya Nairası

0,04181

1 Nikaragua Kordobası

0,51260

1 Norveç Kronu

1,8900

1 Özbekistan Somu

0,00166

1 Pakistan Rupisi

0,08202

1 Panama Balboası

18,71515

1 Paraguay Guaranisi

0,00254

1 Peru Yeni Solu

4,9413

1 Polonya Zlotisi

4,2641

1 Rumen Leyi

4,0062

1 Rus Rublesi

0,25948

1 Sırp Dinarı

0,17039

1 Singapur Doları

13,9639

1 Somali Şilini

0,03292

1 Sri Lanka Rupisi

0,05093

1 Sudan Poundu

0,03302

1 Suriye Lirası

0,00745

1 Suudi Arabistan Riyali

4,9717

1 Svaziland Lilangenisi

1,1053

1 Şili Pesosu

0,02182

1 Tayland Bahtı

0,54176

1 Tunus Dinarı

6,0071

1 Türkmenistan Manalı

5,3548

1 Ukrayna Hryvnası

0,50924

1 Umman Riyali

48,6120

1 Uruguay Pesosu

0,46829

1 Ürdün Dinarı

26,3575

1 Venezuela Bolivarı Fuertesi

0,00008

1 Vietnam Dongu

0,00079

1 Yemen Riyali

0,07481

1 Yeni İsrail Şekeli

5,3207

1 Yeni Tayvan Doları

0,61099

1 Yeni Zelanda Doları

11,8776

1 Zambiya Kvaçası

1,03342

1 Euro

19,9349

EFEKTİFLER

KUR (TL)

1 ABD Doları

18,6852

1 Avustralya Doları

12,6088

1 Danimarka Kronu

2,6747

1 Euro

19,9209

1 İngiliz Sterlini

22,4735

1 İsveç Kronu

1,7825

1 İsviçre Frangı

20,1716

100 Japon Yeni

14,0778

1 Kanada Dolan

13,7386

1 Kuveyt Dinan

59,8424

1 Norveç Kronu

1,8886

1 Suudi Arabistan Riyali

4,9344