Borsada rekor serisi devam edecek mi?

Dünya borsaları ve Borsa İstanbul kasımda en hızlı yükselişlerini gerçekleştirdi. Her ne kadar koronavirüs vaka sayılarında artış yaşansa da aşı haberleri küresel risk iştahını artırdı ve borsalar çift haneli yükselişlere imza attı. Borsa İstanbul BIST 100 endeksi de kasımda yüzde 19,45 yükselirken endeks her gün yeni bir rekor kırdı. Fransız ve Rus borsaları ise yüzde 20’nin üzerinde yükseliş yaşadı. Borsa İstanbul’un kasım ayının en hızlı endeksi ise bankacılık oldu. Özellikle yabancı yatırımcının ekonomi yönetimindeki değişiklik ve Merkez Bankası’nın adımlarının ardından yeniden TL varlıklara giriş yapması bankacılık endeksinde kasım ayında yüze 30,03 yükseliş yaşanmasını sağladı.

Kasım ayının ilk haftasında dolar 8.5 lira seviyesini aştı, Borsa İstanbul küresel borsaların aksine kötümser bir hava sergiliyordu. Ardından Merkez Bankası ve Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda değişim yaşandı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan enflasyonla mücadeleyi öncelik olarak açıkladığı konuşmasını gerçekleştirdi. Sonra hem Merkez Bankası’ndan hem de Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan birer birer normalleşme adımları atılmaya başlandı. İşte tüm bu hamlelerin yanı sıra küresel borsalarda da risk iştahının artmasın Borsa İstanbul’a tarihinin en iyi aylık performansını sergileme şansı yarattı.

Bankalar ve holdingler öne çıkıyor

Ocak ve hazirandaki yükseliş trendlerinin dışında pandeminin etkisiyle borsada dalgalı bir yön izleniyordu. Kasımdaki ekonomi yönetimindeki değişiklikler ve aşı haberleri borsanın rekor üstüne rekor kırmasını sağladı. Borsa İstanbul BIST 100 endeksi kasımda yüzde 19,45 yükseldi. Bu tarihi en iyi aylık yükseliş. Yılbaşından bu yana artış yüzde 16,12. Kasım performansıyla BIST 100 yılı iyimser kapatacağı da gösterdi.

İş Yatırım’ın raporunda da BIST hisselerinin hem geçmiş ortalaması hem de gelişmekte olan ülke benzerlerine göre tarihsel yüksek iskontolarda işlem gördüğünü belirterek “Yabancı ilgisinin artmasıyla, BIST’de yılın ilk yarısında BIST 30 dışı hisselerin önderliğinde gerçekleşen yükselişin yılın geri kalanında bankalar ve holdingler öncülüğünde devam etmesini bekliyoruz” denildi. Uzmanlar, borsada her gün rekorlar kırıldığını ancak yine de hisse seçimi ve yatırımda dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Bu yılın en çok konuşulan endeksi bankacılık endeksi. Hem küresel borsalarda hem de Türkiye’de pandemi döneminde en çok kaybeden endekslerin başında geliyor. Ancak kasım ayı bankacılık endeksinin geri dönüş sinyallerini oldukça güçlü bir şekilde ortaya koyduğu bir ay olarak geçti.

Bankacılık endeksi kasımda yüzde 30,03 yükseldi. Yılbaşından bu yana kaybı yüzde 7,88 olsa da kasımdaki bu hızlı gelişme analistlerde iyimser bir hava yarattı. Bankacılık endeksi yabancı yatırımcının da en çok tercih ettiği hisseleri barındırıyor. Nitekim 2 Ekim’de yüzde 47,59 ile tarihi en düşük seviyesini gören yabancı yatırımcı oranı kasım ayında yükseldi ve 27 Kasım itibariyle yüzde 51,08’e çıktı. Merkez Bankası verilerine göre de kasımın iki haftasında yabancı yatırımcının hisse senedi piyasasına yaklaşık 1 milyar dolar seviyesinde giriş yaptığı görülüyor. Yani 10 iş gününde neredeyse 1 milyar dolar geldi. Hisse senedi stoku da iki haftadır yükseliyor ve 25 milyar 194,2 milyon dolara çıktı. Yabancının gelmeye devam etmesi bankacılık endeksinde yeni yükselişlerin yaşanacağının da habercisi.

Yerlinin gözdesi sanayi endeksi yılın hızlısı

BIST TÜM endeksi ise yılın en iyi performansını gösteren endeksler arasında. Yabancı yatırımcının çıkışıyla ve mevduatta istediği kazancı bulamayan yerli yatırımcının borsaya ilgi göstermesiyle BIST TÜM endeksi yıl boyu yükselişini sürdürdü. BIST TÜM endeksi kasımda yüzde 17,55 yükselirken yılbaşından bu yana getirisi yüzde 26,43 oldu. Sanayi endeksi de kasımda yüzde 18,71’lik bir yükselişe imza attı. Sanayi endeksinde yılbaşından bu yana yaşanan yükseliş ise yüzde 47,54. Bu inanılmaz yükselişte yerli yatırımcının payı büyük. En büyük tartışma da burada yaşanıyor. Bankacılık yılbaşından bu yana halen daha getiri çizgisine çıkamazken sanayi çift haneli yükselişini sürdürüyor.

BORSA İSTANBUL'DA YENİ REKORLAR BEKLENİYOR

Geçen hafta gördüğü en yüksek seviye rekorunu defalarca kıran BIST 100 endeksi, tarihi yüksek seviyesini 1.351,65 puana taşırken, perşembe günkü 1.342,49 seviyesi rekor kapanış olarak kayıtlara geçti. Anadolu Ajansı’na konuşan Stratejist Cüneyt Paksoy, “BIST 100 endeksi, dolar bazlı kısa vadede 1.70 sent civarına yükselmiş olsa bile kısa ve orta vadede hedef olarak gösterdiğimiz 2.00-2.50 sent hedefine gidebilecek potansiyelini korumaya devam ediyor. 1.350-1.400 üzerinde ek kuvvet kazandıkça kısa ve orta vadede ilk etapta 1.500-1.650 bandına kadar gitme potansiyeli görmekteyiz" dedi.

İnfo Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Mert Yılmaz da "Şu an geldiğimiz yer 1.300 seviyelerinin üzeri. Normalde 1.200-1.300 bandında devam etmesini beklediğimiz bu hareket 1.300'lere kadar gelmiş durumda. Burada yabancı yatırımcının da katkısını görüyoruz. Şu ana kadar söylenenler bizi buralara kadar getirdi" şeklinde konuştu.

TL VARLIKLARA 1.6 MİLYAR DOLAR GİRİŞ

Öte yandan uzun süredir düşüş yaşanan MSCI TR Endeksi de kasım ayında dip seviyesinden döndü. MSCI GOÜ ve dünya endeksleri de kasımda yükselişi sürdürdü. MSCI Türkiye fiyat/ kazanç oranı da gelişmekte olan ülke endeksine göre yüzde 57 iskontolu. IIF verilerine göre ekim ayında gelişmekte olan ülkelere 17.9 milyar dolar giriş olurken, Türkiye hisse senetleri ve bonolardan toplam 116 milyon dolar dolar yabancı çıkışı oldu, kasım ayının başından itibaren ise TL varlıklara 1.6 milyar dolar giriş oldu. İş Yatırım’ın raporunda aşı ile ilgili olumlu gelişmeler ve ABD seçim sonuçlarının gelişmekte olan ülke hisse senetlerini desteklemeye devam edebileceği belirtilerek kısa vadede özellikle kış aylarında olası kapanma ve hareketliliğin sınırlandırılmasına yönelik önlemlerin ise yüksek oynaklık yaratabileceği kaydetti.

FRANSIZ VE RUS BORSASI ÖNE ÇIKTI

Küresel borsalarda da kasım ayı oldukça iyi geçti. ABD borsaları S&P 500 kasımda yüzde 11 yükselirken, Dow Jones yüzde 12,9, Nasdaq yüzde 11,86 yükselişe imza attı. Japon borsası Nikkei’nin yüzde 15,96 performans gösterdiği kasımda Güney Kore borsası KOSPI’nın yükselişi yüzde 16,16 olarak şekillendi. Fransız borsası CAC 40 endeksi yüzde 21,85, Rus borsası RTE yüzde 22 yükselişiyle kasıma damga vuran borsalar oldular. İngiliz borsası FTSE yüzde 14,17, Hong Kong borsası yüzde 11,51 yükselirken Çin Şangay borsası yüzde 5,70 ile bu kadar çift haneli performansın yanında daha düşük bir yükseliş göstermesiyle dikkat çekti.