Borsada satıcılı seyir devam ediyor

Borsa İstanbul'da satıcılı seyir, haftanın son işlem gününde devam ediyor. Dün yüzde 2.5 düşüşle kapanan ve BIST 100 endeksi, yeni güne yüzde 0,3 değer kaybederek 115.450,93 puandan başladı. Satışların devamı ile bugünkü kayıp yüzde 2'nin üzerine çıktı. Endeks, 113 binin altına kadar indi.

Salgınına yönelik ikinci dalga endişeleri ve ABD'nin vaka sayısında artışın önüne geçemediği bazı eyaletlere yönelik yeniden kapatmaların gündeme gelmesiyle risk iştahının azaldığını söyledi.

ABD ile Çin arasındaki artan gerilimin yanı sıra Libya ile Suriye meselelerinin de jeopolitik tarafta yakından takip edilen gündem maddeleri olduğunu aktaran analistler, bugün yurt içinde iş gücü istatistikleri ve dış ticaret endeksleri, yurt dışında ise ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin izleneceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 114.500 ve 113.300 puanın destek konumunda bulunduğunu, 116.500 puanın üzerine çıkılması durumunda ise 120.000 puanın direnç olarak izleneceğini ifade etti.