Borsada satış baskısı arttı
Borsa İstanbul'da seçim riskinden kaçan yabancıların ağırlıkta olduğu satışlarla düşüş yüzde 2'yi geçdi.
Haftaya yatay seyirle başlayan borsada satışlar yeniden ağırlık kazandı. BIST 100 Endeksi 94 binin üzerinde tutunmaya çalışıyor.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,05 yükselişle 95.922,27 puandan başladı. İlerleyen saatte satış tarafının güçlenmesiyle endeks 93.396 puana kadar geriledi.
Borsa İstanbul'da seçim riskinden kaçan yabancıların ağırlıkta olduğu satışlarla yüzde 2.5'e yakın kayıp yaşayan borsa 94.000 seviyesinin üzerinde kalmaya çalışıyor.
Cuma günü de satış ağırlıklı seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,79 düşüşle 95.875 puandan tamamlamıştı.
Analistler piyasalarda genel kırılganlığın devam ettiğini belirterek, buna olası bir Kandil operasyonunun da artıracağı jeopolitik risklerin eklendiğini belirtiyor. Ayrıca bu hafta merkez bankalarından gelecek sıkılaştırmanın da gelişen ülke piyasalarındaki hareketlerin dalga boyunu artırabileceği ifade ediliyor.
Ekonomi yönetiminden büyüme yorumu
Kaynak: AA