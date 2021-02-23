Borsada satışlar hızlandı

Borsa İstanbul, satış baksısıyla düşüşe geçti. Yukarı yönlü hareketinde bugün 1560 puana kadar çıkan BIST-100, ardından yönünü aşağı çevirdi. Borsa İstanbul, yüzde 2 düşüşle 1.515 seviyelerine kadar çekildi. Sanayi endeksinde kayıp yüzde 3'e ulaşırken, bankacılık endeksinde yüzde 1'e yakın geri çekilme yaşandı.

Bugün yurt içinde veri takviminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın Para Politikası Raporu’na ilişkin sunumu bekleniyor.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.570 ve 1.582 seviyelerinin direnç, 1.525 puanın destek konumunda olduğunu belirtti.

Dolar hareketli

Fed Başkanı Jerome Powell'ın bugün Senato Bankacılık Komitesi'nde yapacağı konuşma öncesinde ABD Doları değer kaybediyor. Ancak erken saatlerde yaşanan hızlı düşüşlerin ardından bir toparlanma da dikkat çekiyor.

Euro/Dolar bu sabah 1,2180 ile son bir ayın en yüksek seviyesini gördü.

Yurtiçinde 7 liranın üzerine taşınan dolar 7,01-7,04 bandında işlem görüyor. Euro/TL 8,54'ün üzerinde.