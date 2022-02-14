Borsada satışlar yüzde 3,5'i geçti

DÜNYA

Borsa İstanbul BİST 100 endeksi negatif başladığı yeni haftada kayıpları yüzde 3,5’i aştı. Tüm endekslere yayılan bir kayıp gözlenirken bankacılık endeksinde de düşüş yüzde 3’ü geçti..

BİST 100 Endeksi, 2.051 puandan yapılan geen haftanın kapanışının ardından bugün 1.977 puana kadar çekilirken kayıpla yüzde 3,6'yı gördü.

Geçen cuma uluslararası kredi derecelendirme kurumu Fitch’ten gelen not indiriminin yanı sıra küresel piyasaları kırmızıya dönüştüren Rusya-Ukrayna gerginliği borsadaki satışlarda etkili oluyor. Saat 11:57 itibariyle sanayi endeksinde yüzde 3,5, halka arz endeksinde yüzde 2,67, mali endekse yüzde 3, ulaştırma endeksinde ise yüzde 4,6 kayıp var.

Dünya borsalarında satış baskısı

Rusya-Ukrayna gerginliği nedeniyle satışlar kürsel piyasalarda da etkisini hissettiriyor. Açık olan bütün piyasalarda kırmızı ekranlar dikkat çekerken Avrupa borsalarında da kayıpla yüzde 3 civarında seyrediyor. Almanya'da DAX Endeksi yüzde 3,4; Fransa'da CAC 40 Endeksi yüzde 3; İspanya'da IBEX 35 yüzde 2,85; Londra'da FTSE 100 Endeksi yüzde 1,9 ekside. ABD'de vadeli endekslerde kayıpla ise yüzde 1'e yaklaşıyor.



Asya borsaları da gerilerken petrol fiyatları yedi yılın zirvesine yükseldi, tahvil getirileri geriledi ve euro değer yitirdi.

Brent petrol 96 doların üzerini gördü

Petrol fiyatları, dünyanın en büyük üreticisi Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda

ABD ve Avrupa'nın yaptırım uygulayabileceği ve uygulanan yaptırımların petrol arzında

sıkışıklık arzı kesintilerine yol açabileceği endişeleriyle yedi yılın zirvesine yükseldi.

Sabah saatlerinde brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı yüzde 1,5'in üzerinde artarak 96 doların üzerini gördükten sonra gün ortasında 94,2 doların altına çekildi.

Altın fiyatları 3 ayın zirvesinden düşüşte

Rusya ile Ukrayna arasındaki gerginliğin sıcak bir çatışmaya dönüşebileceği endişeleriyle Cuma günü 19 Kasım'dan bu yana görülen en yüksek seviye olan 1865 doları test eden spot altın, yeni haftanın ilk gününde kar realizasyonları ile geriledi.

Spot altın fiyatı bu sabah Cuma gününe göre yüzde 0,36 kayıpla 1854,64 dolar seviyesinden işlem görüyor. Analistler, spot altın fiyatının gerilemesinde ABD Hazine kağıdı getirilerinin yükselmesinin de etkili olduğunu belirtiyorlar.

Spot altında fiyatın 1872 dolar direncini test etmesi olasılığı bulunduğu belirten analistler, aşağı hareketlerde destek olarak 1849-1841 dolar aralığını gösteriyorlar.