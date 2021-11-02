Borsada son dönemin yıldızı: Bankacılık hisseleri

Hüseyin KOYUNCUOĞLU

Borsa İstanbul'da yükseliş üst üste 11. gününde de devam ediyor. Son 10 günde artıda kapanan BİST 100 Endeksi'nde bankacılık hisseleri pozitif gelen bilançoların da desteğiyle endeksi ve işlem hacimlerini yukarı taşıyor.

18 Kasım'da 1.200 puanın altını gören BİST Bankacılık Endeksi, o tarihten bu yana 10 işlem gününde yaklaşık yüzde 17 prim yapmış durumda. Bu süreçte BİST 100 Endeksi'ndeki artış ise yaklaşık yüzde 9.

İşlem hacimlerinde dikkat çeken yükseliş

Bankacılık sektörü hisselerinde işlem hacimlerinde de artış dikkat çekiyor. Ekim ayı başından bu yana 22 işlem gününde bankacılık endeksinin BİST 100'deki işlem hacminden aldığı pay sadece 4 günde yüzde 20'nin altına inerken özellikle son 2 haftada yaşanan yükseliş ön plana çıkıyor. Ekim ayının ikinci yarısında sadece bankacılık endeksinin işlem hacimleri 5 milyar liranın üzerinde gerçekleşiyor. Son 2 haftada işlem hacmindeki banka hisselerinin oranı yüzde 30'a yaklaşmış durumda.

Özellikle ekim ayının son işlem gününde BİST 100'deki işlem hacminin yüzde 36,7'si sadece bankacılık hisselerinde gerçekleşti.

Her 3 işlemden 1'i bankacılık hisselerinde

BIST’in işlem hacmi dün 28 milyar TL olurken bunun yüzde 10’unu beklentilerin üzerinde kar açıklayan Garanti BBVA'dan gelmişti. Garanti BBVA'dan 2,9-3,3 milyar arasında net kar beklenirken 3,6 milyar TL kar etmişti. Garanti Bankası, bugün de gün ortası itibariyle BİST 100'deki işlem hacminin yüzde 15'ini tek başına sağlıyor. (19,2 milyar liranın 1,5 milyar lirası).

Bugün de bankacılık endeksinde ise işlem hacmi 3 milyar liraya yaklaşıyor. Bu da Borsa İstanbul'daki 3 birimlik işlemden 1 biriminin banka paylarında gerçekleştiği anlamına geliyor. Dün de 20 milyar lirayı aşan BİST 100 işlem hacminin 5 milyar lirası bankacılık hisselerinde gerçekleşmişti.

Dün akşam da Yapı Kredi'den beklentileri aşan net kâr açıklaması bu gelmişti. Yapı Kredi'den 3 milyar TL arasında net kar beklenirken gerçekleşen rakam 3,25 milyar TL kar şeklinde oldu.

Bankacılık sektöründe karlılık artıyor

Bankacılık sektörünün Eylül net kârı 8,5 milyar TL olarak gerçekleşti. Bu rakam aylık yüzde 3 artış gösterirken, çeyreklik olarak yüzde 33 artış, yıllık olarak ise yüzde 158 artış gösterdi. Sektörün aylık karlılık artışında güçlü gelişen net faiz gelirleri ve komisyon gelirleri etkili oldu. Ayrıca azalan ticari/kur/swap giderleri de aylık karlılığı destekledi gösterdi.