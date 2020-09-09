Borsada spor hisseleri coştu

09 Eylül 2020

Şebnem TURHAN

Borsa İstanbul’da sabah seansında en yüksek işlem hacmi spor kulüplerine ait. Öyle ki Trabzonspor en yüksek hacimde zirvede yer alırken Fenerbahçe ve Galatasaray hisseleri de ikinci ve üçüncü sırada. Beşiktaş da en yüksek işlem hacmine sahip ilk on hisse arasında bulunuyor. Hisselerde yükseliş de var. Fenerbahçe yüzde 9,78, Trabzonspor yüzde 6,76, Galatasaray yüzde 8,05, Beşiktaş ise yüzde 7,71 yükselişte. Tüm bu işlem hacmi ve hisse yükselişinin nedeni ise Türkiye Bankalar Birliği ile sürdürülen yapılandırma görüşmeleri nedeniyle oluyor.

Cuma gününe kadar TBB ile spor kulüplerinin görüşmelerinin tamamlanması bekleniyor. Hem daha önce TBB ile anlaşan üç kulübün ve Fenerbahçe’nin yeni anlaşma yapması bekleniyor. Alınan bilgiye göre anlaşma kapsamında borç yapılandırmaları 5 yıldan 12 yıla çıkacak ve ödemesiz 2-3 yıl olacak.

Fenerbahçe’nin piyasa değeri 4.8 milyar lira

Bu beklenti Fenerbahçe’ye tarihi en iyi performansını yaşatıyor. Fenerbahçe’nin piyasa değeri 4.8 milyar liraya kadar yükseldi. Ağustos ayı sonundan beri Fenerbahçe hisselerinde sert yükseliş yaşanıyor. Galatasaray ise 2.5 milyar liralık piyasa değeriyle son 1 haftadır yaşadığı yükselişle dikkat çekiyor. Trabzonspor 1.6 milyar liralık, Beşiktaş ise 1 milyar liralık piyasa değerine sahip. Tüm spor kulüpleri piyasa değerinde 1 milyar lira sınırını geçmiş durumda.