Borsada 'takas' hareketliliği sürebilir

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,10 artışla 1.358,27 puandan başladı. Ancak ardından eksiye döndü. Dün satıcılı seyreden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,55 değer kaybederek günü 1.356,96 puandan tamamladı. Analistler, uzun bayram tatili öncesinde nakite dönmek isteyen yatırımcıların satışlarının, Borsa İstanbul'un dünkü negatif ayrışmasında etkili olmuş olabileceğini belirtiyor.

Kurban Bayramı'nın, Türkiye'de en çok nakit talebinin olduğu dönemlerin başında geldiğini anımsatan analistler, öte yandan borsada kredili işlem yapan yatırımcıların da uzun tatil döneminde faiz ödememek için pozisyonlarını sınırlamayı tercih edebildiklerini kaydetti.

Analistler, bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verisinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.350 ve 1.320 seviyelerinin destek, 1.400 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Öte yandan bugün yurt içinde açılanan verilere göre, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 40,7, bir önceki aya göre de yüzde 1,3 artarak beklentileri aştı.

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, mayısta yıllık yüzde 78,4 ve perakende satışlar da aynı dönemde yüzde 27 arttı.