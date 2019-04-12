Borsa'da, Varlık Fonu'na yüzde 51 kalkanı

12 Nisan 2019

Jülide Yiğittürk Gürdamar

Toplantıda alınan karara göre, Varlık Fonu'nun BIST'teki payları yüzde 51'in altına düşemeyecek. Bu kararın, önümüzdeki dönemde yapılması planlanan olası halka arza yönelik olduğu öğrenildi.

Kaynaklar, olası halka arzda, hakim ortak değişikliğine yol açabilecek bir satışın önünü geçmek için bu sınırın getirildiğini ifade ettiler. Son değişiklikte, BIST'in halka arz oranının teknik olarak en fazla yüzde 49 olabileceği anlaşılıyor.

Genel Kurulda konuşan Varlık Fonu Genel Müdürü Zafer Sönmez'in, "Borsa İstanbul değerini bulduktan sonra ve ülkemizde beklentiler normalleştikten sonra halka arzı düşünebiliriz. Şuan gündemimizde yok" dediği öğrenildi.

İmtiyazlar kaldırıldı

Öte yandan, Genel Kurulda imtiyazlı hisselerin kaldırıldığı öğrenildi. Kaynaklar, olası halka arz esnasında yabancı yatırımcıların imtiyazlı hisse senetlerine sıcak bakmayacağı gerekçesiyle bu adımın atıldığını belirttiler.

Varlık Fonu'nun A grubu altın hissesi kaldırılırken, Borsa Yönetim Kurulu'nun da yeniden şekillendiği öğrenildi.

Borsa İstanbul anonim şirket olduktan sonra yönetim kurulu üye sayısı 10 olarak belirlenirken; imtiyazların kalkmasıyla yönetim kurulunda Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği ile portföy yönetim sektörünü temsilen bir temsilci bulunmayacak. Böylece üye sayısı 10'dan 9'a düşmüş oldu.

Edindiğimiz bilgiye göre Varlık Fonu tarafından oluşturulan yönetim listesinde yer alan; Erişah Arıcan, Murat Çetinkaya, Yunus Arıncı, Fahrettin Altun, Nicola Beattie, Cem Demiroğlu, Tevfik Erarslan, Metin Kıratlı ve Gülsevin Çipli'nin yönetime seçildiği öğrenildi.

Öte yandan, Varlık Fonu Genel Müdürü Zafer Sönmez ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Başkanı Erhan Topaç'ın yeni yönetimde bulunmaması dikkat çekti.