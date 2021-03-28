Borsada yabancı payı tarihi en düşük seviyesinde

İstanbul / DÜNYA



Türkiye sermaye piyasalarının dalga boyu yüksek bir görünüm izlediği geçen hafta yabancı yatırımcıların borsadaki payı da geriledi. Borsa İstanbul’da yabancı yatırımcı oranı yüzde 44,23’e inerek tarihi en düşük seviyeye geriledi. Yabancılar Merkez Bankası başkanı değişikliği sonrası geçen hafta borsada sert satışlar gerçekleştirmişlerdi. Geçen yıl ocak ayında yabancıların borsadaki payı yüzde 65,79 seviyesindeydi.



19 Mart kapanışta yabancı yatırımcıların borsadaki payı ise yüzde 45,08 idi. Geçen hafta pazartesi günü 45,18 olurken, 23 Mart’ta yüzde 45,49 ile haftanın en yüksek seviyesine çıktı. Ardından oran sürekli gerileyerek cuma günü yüzde 44,23’e indi. Yani 3 işlem gününde 1.26 puanlık düşüş yaşandı. Küresel piyasalarda da risk iştahının gerilemesi Türkiye piyasalarında da yabancı yatırımcıların satışının hızlanmasına neden oluyor.