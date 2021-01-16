Borsada yatırımcı sayısı 2 milyonu aştı: Tarihin en yüksek seviyesi

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) 15 Ocak verilerine göre sermaye piyasalarında pisse senedi piyasasında yatırımcı sayısı 2 milyon 2 bin 873 ile tarihinde ilk kez 2 milyon sınırını aştı. Geçen yıl pandemi ile birlikte düşen faizlerle yerli yatırımcının Borsa İstanbul’a olan ilgisi artmıştı. Yılın son dönemindeki halka arzlar da yerli yatırımcının daha fazla borsayı tercih etmesini sağlamıştı.

MKK verilerine göre toplam yatırımcı sayısı da 27 milyon 526 bin 815 kişiye çıktı. Toplam kayden saklanan menkul kıymet değeri de 2.29 trilyon lira oldu. Hisse senedi piyasasının piyasa değeri de 1.83 trilyon liraya ulaştı.

12 Ocak’ta 1 milyon 989 bin idi

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre 12 Ocak itibariyle ise Türkiye sermaye piyasalarında 27 milyon 515 bin 483 yatırımcı yer alıyordu. Toplam hesap sayısı ise 51 milyon 11 bin 242. Kayden saklanan menkul kıymet değeri ise 2.31 trilyon liraya ulaşmıştı. Yatırımcıların 1 milyon 989 bin 535'i hisse senedi, 23 bin 803'ü devlet iç borçlanma senetleri, 3 milyon 74 bini yatırım fonu, 58 bin 505'i özel sektör borçlanma araçlarında bulunuyordu. Yapılandırılmış ürünleri ise 19.2 bin yatırımcı tercih etmiş durumdaydı.

Böylece sadece üç günde hisse senedi piyasasına giren yeni yatırımcı sayısı 13 bin 338 oldu.