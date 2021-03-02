Borsada yatırımcı sayısı aylar sonra ilk kez geriledi

Merkezi Kayıt Kuruluşu verilerine göre Şubat ayında bakiyeli yerli yatırımcı hesap sayısı Ocak ayına göre yüzde 1,4 düşüş gösterdi. 2020'de sermaye piyasalarının ana gündemlerinden biri olan

Borsadaki yatırımcı sayısındaki artış uzun bir aradan sonra ilk kez düşüş gösterdi.



Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre Şubat ayında yerli yatırımcı sayısı bir önceki aya göre yüzde 1,4 düşüş kaydetti ve 2 milyon 126 bin 716 olarak kaydedildi. Rakamlara göre BIST 100 ve BIST 30 endekslerinde yatırım yapan yatırımcı sayısında ise artış ivmesi devam etti.