Borsa İstanbul'da yatırımcı sayısı ne kadar? Borsa yatırımcı sayısı kaç kişi?

Borsada yatırımcı sayısındaki düşüş sürüyor: Bir haftada 57 bin kişiyi aşan kayıp
Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre Borsa İstanbul'daki yatırımcı sayısı geçen hafta 57 binin üzerinde geriledi. Yabancıların portföy payı yüzde 36,61 olurken yerli yatırımcıların payı yüzde 63,39 oldu.
Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre Borsa İstanbul'da pay senedi yatırımcı sayısı geçen hafta da azaldı.
Verilere göre 14 Kasım haftasında yatırımcı sayısı 57 bin 663 kişi geriledi. Pay senedi yatırımcı sayısı 6 milyon 432 bin 356 kişiye indi.
Önceki hafta da yatırımcı sayısı 10 bin 247 kişi azalmıştı.
Pay senedi sahiplik oranına bakıldığında toplam portföy değerinden yabancıların payı yüzde 36,61, yerli yatırımcıların payı yüzde 63,39 oldu.
Kaynak: ForInvest