Borsada yeni rekor: Bankacılıkta yüzde 4'ü aşan yükseliş

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, bankacılık endeksi öncülüğünde günün ilk yarısını alıcılı bir seyirde tamamlarken 13.638,83 puanı görerek rekor tazeledi.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 216,01 puan ve yüzde 1,61 artışla 13.623,45 puana yükseldi.

Toplam işlem hacmi 116,8 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 4,06, holding endeksi ise yüzde 1,48 değer kazandı.

Sektör endekslerinde en çok yükselen bankacılık, en fazla düşen ise yüzde 0,9 ile taş toprak oldu.

Küreselde risk algısı yükseldi

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararının ardından ABD'nin İran'a askeri müdahalede bulunabileceğine yönelik beklentiler ile ABD'de hükümetin yeniden kapanma ihtimalinin küresel risk algısını artırması, fiyatlamalar üzerinde etkili oluyor.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı makroekonomik verilere göre, Türkiye'de işsizlik oranı, Aralık 2025'te bir önceki aya göre 0,8 puan azalarak yüzde 7,7 oldu.

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Para Politikası Kurulu Toplantı özeti, yurt dışında ise ABD'de dış ticaret dengesi ve fabrika siparişleri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.800 ve 13.900 puanın direnç, 13.500 ve 12.400 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.