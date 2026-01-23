Borsada yeni rekor: Bir eşik daha aşıldı!

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi bir eşiği daha aşarak tarihi zirvesini 13 bin puanın üzerine taşıdı.

Endeks güne yüzde 0,57 yükselişle 12.924,20 puana çıkarak rekor seviyeden başlamasının ardından yükselişini sürdü.

Böylece BIST 100 endeksinde bir eşik daha aşılırken yeni rekor seviye 13.030,83 puana yükseldi.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks, günü yüzde 0,97 değer kazanarak 12.851,49 puanla kapatarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirmişti.

Saat 10.32 itibarıyla BIST 100 endeksi yüzde 1,32 yükselişle 13.020,71 puan seviyesinden işlem görürüken aynı dakikalarda bankacılık endeksi (XBANK) yüzde 2,37 yükselişle 18.180,29 puanda hareket ediyor.