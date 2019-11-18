Borsada yeni zirveler bekleniyor

18 Kasım 2019

DÜNYA ONLİNE

Global risk iştahındaki toparlanmayla birlikte son 3 haftadır yukarı yönlü hareketini sürdüren Borsa İstanbul, dün 107.000 puanın üzerine çıkarak 1,5 yılın zirvesini gördü. Haftanın ilk işlem gününde ABD ile Çin arasındaki görüşmelere yönelik iyimserliğin artması ve döviz kurlarındaki düşüşün pozitif etkisiyle analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 106.000 puanı aşan BİST 100 endeksi, gün içerisinde 107.222 puana kadar çıktı. Bu seviyeyi en son 30 Nisan 2018 tarihinde gören endeks, günü yüzde 1,39 artışla 106.846 puandan tamamladı. Kısa vadede mevcut iyimserliğin devam etmesi bekleniyor.

Uzmanlara göre, geçen hafta gerçekleştirilen Erdoğan - Trump görüşmesinden sonra Halkbank dava sürecinin bir süreliğine gündemden düşmüş olması ve ABD ile diyalog kanallarının büyük oranda açılmış olması uzun süredir baskı altında kalan ve emsallerine kıyasla iskontosu artan TL varlıklarda yılın son bölümünde bir rahatlama getirebilir. Öte yandan, TL'de yaşanan değerlenme ve Türkiye’nin 5 yıllık CDS’lerinin 300 baz puana inerek mart ayından beri en düşük seviyeye gelmesi, yükselişi destekleyen diğer unsurlar olarak öne çıkıyor.

Diğer taraftan, yükseliş eğilimini sekteye uğratacak bir veri gündemi de bulunmuyor. Bu hafta, kasım ayının en sakin dönemi yaşanacak. Global olarak tüketici güven endeksleri ve PMI verileri, ağırlıklı olarak Fed üyelerinin açıklamaları ve ABD - Çin ticaret anlaşmasına yönelik gelişmeler takip edilecek. İlerleyen dönemlere baktığımızda; aralık ayında NATO toplantısı, İngiltere seçimleri, merkez bankaları kararları takip edilecek. O zamana kadar yükselişi engelleyebilecek bir gelişme bulunmadığını vurgulayan uzmanlar, yeni zirveler görülmesini bekliyor.

Teknik açıdan bakıldığında; psikolojik olarak 100.000, teknik olarak 103.300 puan seviyesinin üzerinde tutunmasının endeks için önemine vurgu yapan uzmanlar, 106.600 puan seviyesinin üzerinde kalınması halinde yukarı hareketin vites büyüterek devam etmesini bekliyor. Bu seviyenin aşılmasıyla birlikte ilk etapta 108.000-112.000 bandına girilebileceği öngörülüyor.

"Yabancı henüz iştirak etmedi"

Borsa İstanbul'daki yükselişi değerlendiren DÜNYA yazarı ve Deniz Yatırım Stratejisti Orkun Gödek, "Ekim ayı başlangıcından bu yana global risk iştahındaki toparlanma eğilimi gelişmiş ve gelişmekte olan ülke varlıklarının tamamına sirayet ediyor. 6 haftadır üst üste spekülatör yatırımcıların dolar pozisyonları azalırken, Avrupa ve ABD hisse senetlerinde ralli yaşanıyor, ABD’de listeli gelişmekte olan ülkeler ETF’lerine de para girişi takip ediliyor. Yakın dönemde gelişmiş ülke tahvil faizlerinde yaşanan yükselişin şu an için hareketine ara vermiş olması ve Amerikan 10 yıllığının %2 seviyesini aşmamış olması dolar endeksi kaynaklı stres azalışına da zemin hazırlıyor" dedi.

Türkiye-ABD ilişkilerinde ekim ayı başlangıcında Barış Pınarı Harekatı ile birlikte fiyatlanan en kötü senaryonun hayata geçmemiş olması ve iletişim kanallarının açık kalmaya devam etmesi nedeniyle Türk Lirası cinsinden varlıkların da süreçten olumlu etkilendiğini kaydeden Gödek, "BİST 100 endeksi 14 Ekim kapanışından bu yana (TL) yaklaşık 13 bin puan yükselirken, TL’nin stabil kalması ve ülke CDS seviyesinin de 300 baz puan düzeyine gerilemesiyle iyimserlik bir adım öne çıktı. Kritik nokta endeks açısından 106-107 bin civarında yer alıyor. Bu bölge haftalık bazda 2 Şubat 2018’de başlayan düşüşün yukarı yön açısından en önemli noktasını oluşturuyor. Yaklaşık 3 haftadır endeks performansı artı olduğundan bahse konu seviyelerde kısmen kâr realizasyonu isteği belirebilir. Geri çekilmelerin alımla karşılanması durumunda eğilimin 111.000 bölgesine dek 2019 tamamlanmadan devam edebileceğini söylemek yanlış olmaz. Unutmayalım ki, iyimserlik henüz yabancı yatırımcıların katılımı ile gerçekleşmedi ve yükseliş hareketine geç kalmış durumdalar" diye konuştu.

"Kat ettiğimiz yol kadar yolumuz var"

Türkiye'nin 5 yıllık tahvilinin CDS primine dikkat çeken İnfo Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Mert Yılmaz, risk priminin 1 Mart 2019'dan bu güne en düşük (308) seviyeye ulaştığını belirterek şunları söyledi; "Aynı CDS, 2018 Eylül ayı başında 570'i, İstanbul seçimlerinin tekrarlanması yönünde verilen YSK kararı sonrasında ise 520'yi aşmıştı. Dolayısı ile 500 puan üzerinden bugün 300 puan seviyesine kadar yaşanan gerileme son derece önemli ve olumlu. Ancak, aynı ligde mücadele ettiğimiz pek çok ülkenin CDS priminin 100 seviyesinin altında olduğunu, bize en yakın olan iki ülkenin (Brezilya ve Güney Afrika) CDS primlerinin toplamının ancak 300 ettiğini de unutmamamız lazım. Geldiğimiz yer sevindirici, ancak kat ettiğimiz yol kadar daha gidecek yolumuz olduğunu bilmeli ve ona göre hareket edilmeli."