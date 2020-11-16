Borsada yerli yatırımcı sayısı tüm zamanların zirvesinde

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, üst üste 15 aydır artan yerli yatırımcı sayısının 1.9 milyona yaklaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığını belirterek yatırımcı haklarını korumak için Yatırım Hizmetleri Tebliği’nde değişiklikler üzerinde çalıştıklarını duyurdu.

Uluslararası Menkul Kıymetler Komisyonları Örgütü (IOSCO) tarafından organize edilen ve bu yıl dördüncüsü 16-21 Kasım'da gerçekleşecek Dünya Yatırımcı Haftası, Borsa İstanbul'daki gong töreniyle başladı. SPK, Borsa İstanbul ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) işbirliğinde düzenlenen Dünya Yatırımcı Haftası'nın açılışında konuşan SPK Başkanı Taşkesenlioğlu, “Son bir yılda pay senedi yatırımcıların portföy değeri ise 380 milyar liradan 600 milyar lira seviyelerine yükselmiştir. Pay piyasasında bireysel yatırımcı talebinin artış göstermesi mutluluk verici bir gelişme olmakla birlikte, bu yatırımcıların maruz kalabilecekleri çeşitli dolandırıcılık faaliyetleri açısından, dikkatle ele alınması gereken konular bulunmaktadır" dedi.

Gözetim birimi gruplara sızdı

Taşkesenlioğlu, manipülasyonu en sert şekilde cezalandırma konusundaki duruşlarının sürdüğüne vurgu yaparak, olağandışı fiyat ve miktar hareketleri ile piyasa bozucu faaliyetleri sürekli izlediklerini kaydetti. Taşkesenlioğlu, "Gözetim birimimiz, Facebook, Twitter, Instagram gibi sosyal medya mecraları, borsayla ilgili paylaşım yapılan internet ve forum sitelerini ve hatta WhatsApp, Telegram gibi uygulamaları anlık olarak takip etmekte, bu gruplara tabiri caizse sızma yoluyla girerek makul şüphe durumunda eşzamanlı kurul toplantıları yaparak gerekli tedbir alınmaktadır" diye konuştu. Taşkesenlioğlu, Kurula gelen şikayetler kapsamında yapılan incelemelerde yatırımcıların, yatırım yaptıkları şirketin ticaret unvanını dahi bilmediklerine, şirkete dair bilgilerinin sadece borsa kodundan ibaret olduğuna şahit olduklarını söyledi.

Meyve alırkenki hassasiyet yok

Taşkesenlioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yatırımcılar, tüm birikimlerini hatta yeri geldiğinde borçlanarak pay senedi piyasasında yatırım yaptıklarında maalesef pazardan, manavdan meyve seçerken gösterdikleri hassasiyeti göstermediklerini görüyoruz. Bu kapsamda yatırımcılarımıza KAP bildirimlerini yakından takip etmelerini tavsiye ediyoruz. Ayrıca, yatırım tavsiyelerini SPK tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlardan almaları gerektiğini tekrar hatırlatmak isterim."

Yatırımcının korunmasının SPK'nın en öncelikli hedefl erinden olduğunun altını çizen Taşkesenlioğlu "Piyasamız ile ilgili olarak bu yıl içinde getirilen yeni düzenlemelerle de başta yatırımcı haklarının korunmasının amaçlandığını vurgulamak isterim” dedi. Bu yeni düzenlemelerle ilgili bilgiler veren Taşkesenlioğlu, "Yatırımcıların haklarının korunması açısından önemle üzerinde durduğumuz bir konu da tasarruf sahiplerinin yatırım anlayışlarını güçlendirmek, bilinçli yatırım yapmalarını, yatırım kararlarını sağlıklı bir şekilde almalarını sağlayıcı ortamı yaratmaktır. Bu çerçevede, Yatırım Hizmetleri Tebliği'nde bazı değişiklikler üzerinde çalışıyoruz" diye konuştu.

Bir haftada ciddi bir yabancı yatırımcı girişi gözlemledik

Borsa İstanbul Genel Müdürü Mehmet Hakan Atilla, bu yıl sıra dışı gelişmeler yaşadıklarını dile getirerek, bu yıl aynı zamanda sermaye piyasaları için çok güzel gelişmelerin yaşandığı bir dönem olduğunu kaydetti. Atilla, sözlerini şöyle sürdürdü: "Borsamız da birçok alanda kendini geliştirdi. Borçlanma araçları piyasamızda kesin alım satım işlemleri 7 milyar liraya yaklaştı. Repo-ters repo işlemlerinde 165 milyar liralık günlük işlem hacmi yakaladık. Yaşanan ekonomik belirsizliğe bağlı altın ve gümüş fiyatlarının artması nedeniyle kıymetli maden piyasamızda da çok ciddi hacimlere ulaştık." Atilla, geçen hafta başta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları olmak üzere ekonomide verilen olumlu mesajların etkisiyle borsada 1.291 puanla endeks rekorunun kırıldığını anımsatarak, şu bilgileri verdi: "Aynı zamanda son bir haftadır ciddi bir şekilde yabancı yatırımcı girişi gözlemledik. Herkesin merakla beklediği ve izlediği için pay piyasasındaki işlem hacminin yaklaşık yüzde 200 arttığını özellikle söylemek istiyorum. Günlük işlem hacmi geçen yıl bu zamanlar 8 milyar lira seviyesindeyken bu sene 60 milyar lirayı geçtiği, hatta 64 milyar lira seviyesine ulaştığımız günler oldu. Vadeli işlemler piyasasında toplam işlem hacmi yüzde 80 arttı. Borçlanma piyasamızda ise yüzde 44'lük bir artış kaydettik." Atilla, "Yatırımları için finansmana ihtiyacı olan 6 şirketimiz uygun koşulları gözeterek bu yıl halka arz oldu ve yaklaşık 400 milyon liralık ekonomiye katkı sağladık. Bu bizim için yeterli değil. Ülkemizin burada ciddi bir potansiyeli var" dedi.