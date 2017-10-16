Borsada yükseliş sınırlı oldu

16 Ekim 2017

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,18 değer kazancıyla 106.418,64 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 192,95 puan artarken, toplam işlem hacmi 2,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,11 değer kazanırken, holding endeksi ise yüzde 0,28 geriledi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,38 ile bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 0,90 ile iletişim oldu.

Haftaya yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 107.000 puanın üzerini test etmesinin ardından 106.200-106.500 bandında dengelendi.

Analistler, öğleden sonra veri gündeminin zayıf olduğunun ve hisse bazlı hareketlerin öne çıkacağını belirterek, ABD'de açıklanacak şirket bilançolarının yatırımcıların odağında olduğunu kaydetti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 107.800 seviyesinin direnç konumunda olduğunu ifade eden analistler, olası düşüşlerde 104.000 seviyesinin destek konumuna geldiğini söyledi.