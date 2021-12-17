Borsada yükseliş yüzde 5'e dayandı

Hüseyin KOYUNCUOĞLU

Borsa İstanbul BIST 100 endeksinda zirve yürüyüşü haftanın son işlem gününde de güçlü bir şekilde sürüyor. Açılışta dünkü kapanışa göre 47,61 puan ve yüzde 2,09 değer kazanarak 2.326,16 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesinden başlayan BİST 100'de hisse senetlerine ilgi artarak devam etti. Gün ortasına doğru alımlarla birlikte BİST 100, kazanımlarını yüzde 5 sınırına yaklaştırdı.

Borsa İstanbul'da yüzde 5'e dayana yükselişte bankacılıkve madencilik sektörü hisselerindeki yükseliş dikkat çekiyor. Madencilik hisseleri yüzde 7,8 civarı yükselirken bankacılık hisselerinde ise kazançlar yüzde 6'nın üzerinde. Metal sektörü hisseleri de yüzde 6 civarı primli seyrediyor.

2021 yılı dibine göre artış yüzde 90'ı geçti

Son yükelişlerle birlikte BİST 100, 2.389 puana kadar tırmandı. BİST 100, 2021 yılına 1.482 puandan başlamış, mart ayında 1.1250 puana kadar gerilemişti. Borsa İstanbul'da bu yıl içerisindeki en düşük seviye baz alındığında toplam yükseliş yüzde 90'ın üzerine çıktı.

BIST 100 endeksi dün yüzde 5,38 artarak kapanış rekorunu 2.278,55 puana taşımıştı. Endeks böylece, 14 günlük aralıksız yükselişiyle tarihinin en uzun soluklu çıkışını gerçekleştirmiş oldu.

Analistler, artan enflasyonist baskılar COVID-19) salgınında Omicron varyantına ilişkin endişelerle merkez bankalarının para politikalarında ayrışmasının ardından küresel piyasalarda karışık bir seyir izlendiğini, yurt içi piyasaların ise pozitif ayrıştığını söyledi.