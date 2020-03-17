Borsada yükselişle açıldı, eksiye döndü
Güne yüzde 1 yükselişle başlayan Borsa İstanbul, yüzde 1 düşüşle 87 bin seviyesine geri çekildi.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 1,18 artarak 88.923,35 puana yükseldi. Bu sabah 88.948 puanı gören BIST, ardından eksiye geçerek 87 bin seviyelerine doğru geriledi.
Dün, dünya borsalarında panik havasının etkisiyle sert düşen BIST 100 endeksi, günü yüzde 8,07 azalışla 87.888,34 puandan tamamlamıştı.
Analistler, Türkiye'de vaka sayısının 47'ye çıkmasına karşın yeni tip koronavirüs salgınına yönelik güçlü tedbirlerin alınması sonrası piyasalarda bugün tepki alımlarının görülebileceğini belirterek, konuyla ilgili haber akışının takip edileceğini bildirdi.
ABD'de sanayi üretimi başta olmak üzere veri gündeminin de yatırımcıların odağında bulunduğunu dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 87.500 ve 85.000 seviyelerinin destek konumunda olduğunu söyledi.